Windows 11 exécutera les applications Win32 dans des conteneurs

Lorsque Windows 10X (le nouveau Windows qui devait à terme remplacer le traditionnel) a été annulé, Microsoft a fait une vague déclaration : « nous apporterons certaines technologies clés de Windows 10X à Windows 11 ». Jusqu’à présent, cela s’est simplement traduit par la nouvelle barre des tâches et, à partir de Windows 11 22H2, de nombreux gestes pour une utilisation tactile.

Nous avons continué à manquer l’arrivée de technologies de plus grande envergure qui étaient la marque de fabrique de Windows 10X. Un nombre important d’entre eux avaient la sécurité et la performance comme objectif principal. L’objectif était de protéger les utilisateurs des « abus » et de l’hostilité du web.

Les conteneurs apporteront une meilleure sécurité à Windows 11

C’est pourquoi nous sommes particulièrement enthousiasmés par ce tweet et les suivants de David Weston, vice-président de la sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation chez Microsoft. Comme on le voit, Microsoft semble prêt à inclure dans Windows 11 l’exécution d’applications Win32 utilisant AppContainer. À titre d’exemple, on nous montre des programmes tels que Notepad, VLC ou 7zip.

Beaucoup d’entre vous se demanderont « qu’est-ce que AppContainer ? ». L’isolement est leur principal objectif. Isoler une application l’empêche d’accéder à des ressources système inutiles. Ainsi, le risque de manipulations malveillantes ou inefficaces pouvant mettre en péril non seulement la sécurité de nos équipements mais également leurs performances est minimisé. Ce n’est un secret pour personne que la plupart des vulnérabilités de Windows proviennent d’applications.

Les applications UWP s’exécutent déjà dans des conteneurs, offrant une meilleure sécurité que les applications Win32. C’était l’une des principales revendications de Windows 10X en n’autorisant que les applications UWP à s’exécuter : sécurité et performances soutenues dans le temps. Ils ont essayé de prendre en charge les applications Win32 via la virtualisation (VAIL) mais c’était une solution trop gourmande en ressources.

Nous ne savons pas quand cette fonctionnalité sera prête, mais il est très peu probable qu’elle fasse partie de la mise à jour Windows 11 22H2, nous devrions donc nous attendre à ce qu’elle soit en 2023. ce n’est que le début pour construire le meilleur Windows de tous les temps, non seulement en termes de esthétique mais aussi en termes de performances et de sécurité.