Voici Earendel, l’étoile la plus lointaine jamais découverte : sa lumière vient de l’Aube Cosmique

La lumière d’Eearendel, l’étoile la plus éloignée jamais découverte, a voyagé pendant 12,9 milliards d’années avant d’atteindre la Terre. Identifié grâce à Hubble.

Crédit : NASA / ESA / Brian Welch (JHU) / Dan Coe (STScI) / Peter Laursen (DAWN)

Grâce au télescope spatial Hubble, l’étoile la plus lointaine jamais identifiée dans l’espace lointain a été découverte. Il a été appelé par le nom charmant d’Earendel, qui en vieil anglais signifie « étoile du matin ». Sa lumière captée par les astronomes a été émise 900 millions d’années seulement après le Big Bang, l’événement qui a déclenché l’expansion de l’Univers. Il a fallu 12,9 milliards d’années pour atteindre « l’œil » du célèbre télescope spatial et la Terre. Précisément en raison de l’expansion de l’Univers, aujourd’hui Earendel est situé à 28 milliards d’années-lumière de la Voie lactée, notre galaxie. L’avoir identifié représente non seulement une réalisation scientifique incroyable, mais permettra également aux chercheurs de mieux comprendre l’ère mystérieuse de l’Aube Cosmique.

Earendel a été découvert par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Département de physique et d’astronomie de l’Université Johns Hopkins, de la NASA et du Cosmic Dawn Center de Copenhague (Danemark), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Space Telescope Science Institute (STScI). le Département de Physique de l’Université Ben Gourion du Néguev (Israël), l’Université du Pays Basque UPV / EHU (Espagne), l’Université d’Arizona et de nombreux autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Brian Welch, professeur au Center for Astrophysical Sciences de l’université de Baltimore, ont identifié l’étoile Earendel grâce au phénomène de la lentille gravitationnelle, capable d’amplifier significativement (tout comme une lentille) la lumière d’un rayonnement extrêmement lointain. objets.

Crédit : L. Hustak, STScI

Le phénomène est déterminé par la présence d’un objet de grande masse comme une galaxie ou un amas de galaxies, parfaitement aligné entre l’observateur et l’astre le plus éloigné. La lumière provenant de l’objet distant est courbée et amplifiée excessivement par le phénomène gravitationnel, la rendant visible. La grande majorité des étoiles que nous pouvons observer se situent dans la Voie lactée, mais grâce au phénomène de la lentille gravitationnelle il est également possible d’en voir certaines au-delà de notre « voisinage galactique », nous permettant de nous rapprocher de la Grande Claquer. La lumière d’Eearendel a été agrandie des milliers de fois grâce à la lentille de l’amas de galaxies WHL0137–08.

« Lorsque nous observons le cosmos, nous regardons également en arrière dans le temps, de sorte que ces observations à très haute résolution nous permettent de comprendre les éléments constitutifs de certaines des toutes premières galaxies », a déclaré le Dr Victoria Strait du Cosmic Dawn Center à Copenhague. un communiqué de presse. « Lorsque la lumière que nous voyons d’Earendel a été émise, l’Univers avait moins d’un milliard d’années ; seulement 6 pour cent de son âge actuel. À cette époque, il était à 4 milliards d’années-lumière de la proto-Voie lactée, mais pendant les près de 13 milliards d’années qu’il a fallu à la lumière pour nous atteindre, l’Univers s’est élargi, si bien qu’il se trouve aujourd’hui à 28 milliards d’années-lumière », a ajouté le scientifique.

Crédit : NASA / ESA / Brian Welch (JHU) / Dan Coe (STScI) / Peter Laursen (DAWN)

En observant Earendel pendant une période de suivi de 3,5 ans, son grossissement et sa luminosité sont restés pratiquement stables. Les chercheurs pensent que l’étoile a une masse de 50 à 500 fois celle de notre Soleil, et que sa luminosité serait des millions de fois supérieure. Earendel sera ciblé par le télescope spatial révolutionnaire James Webb, actuellement en cours de test, pour déterminer s’il s’agit vraiment d’une seule étoile et pour comprendre d’autres caractéristiques précieuses, telles que la classification spectrale. Les détails de la recherche « Une étoile fortement agrandie à redshift 6.2 » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.