YouTube prévoit d’améliorer la prise en charge de la plate-forme pour les podcasts

Moulin à rumeurs : les utilisateurs peuvent déjà trouver de nombreux podcasts sur YouTube, mais la plate-forme ne les prend pas officiellement en charge de la même manière qu’elle prend en charge les films ou la musique. Des rapports récents suggèrent que cela pourrait changer, mais sans indication de quand.

Podnews affirme avoir reçu une présentation envoyée par YouTube aux podcasteurs, qui présente les fonctionnalités à venir pour prendre en charge les podcasts. Ils semblent conçus pour faciliter la recherche et la monétisation des podcasts.

YouTube a actuellement des sections dédiées aux films, à la musique et au streaming de jeux, mais pas une pour les podcasts malgré leur prévalence là-bas. Les diapositives de présentation mentionnent une page dédiée aux podcasts sur « youtube.com/podcasts », bien que cette URL ne mène nulle part encore.

À partir de là, YouTube envisage peut-être un moyen d’intégrer directement les flux RSS de podcast. Une diapositive concerne la croissance des annonces audio uniquement de Google pour monétiser davantage la musique et les podcasts. Il dit que les publicités vendues par d’autres sociétés arriveront cette année.

Des analyses et des mesures ciblant uniquement le contenu audio sont également en cours afin que les podcasteurs aient une idée plus précise de leur public. La présentation mentionne des plateformes d’analyse comme Podtrac, Chartable et Nielsen.

En octobre dernier, Google a confirmé avoir embauché Kai Chuk pour gérer les podcasts sur YouTube. Depuis, il n’a rien dit officiellement sur le sujet.