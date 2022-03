Apple autorise désormais les applications « lecteurs » à créer des liens vers leurs propres sites

Une patate chaude : Apple met enfin en place une politique annoncée aux tribunaux en octobre dernier. Le changement de règle implique ce qu’Apple appelle des « applications de lecture ». Il s’agit d’applications dont le but spécifique est de fournir du contenu souscrit aux utilisateurs mobiles. Cela affecte principalement les applications comme Netflix, Spotify, Kindle ou même Comixology d’Amazon.

Les directives précédentes de l’App Store empêchaient les applications de lecture de se lier à leurs homologues du site Web. Vraisemblablement, c’était pour inciter les développeurs à utiliser son système de paiement dans leurs applications afin que l’App Store puisse prendre une réduction de 30 %. Cependant, cela a seulement incité ces joueurs à ajouter des avis contextuels indiquant qu’ils ne pouvaient pas effectuer de transactions dans l’application.

En septembre dernier, Apple a accepté de commencer à autoriser certaines applications à se connecter à leurs sites Web correspondants pour clore une enquête antitrust au Japon. Un mois plus tard, une décision dans le procès Epic Games contre Apple exigeait que le géant de Cupertino autorise les applications à diriger les clients vers leurs pages d’abonnement et de compte. Apple et Epic n’étaient pas satisfaits du jugement, mais pour des raisons différentes.

Apple ne s’est pas soucié de la décision du juge, car il a immédiatement fermé toutes les possibilités pour l’App Store de réduire les abonnements à des services externes. Il a finalement demandé au juge de suspendre la décision jusqu’en décembre, citant qu’il exposerait ses utilisateurs à la fraude pour l’appliquer si rapidement. Vraisemblablement, la suspension aurait également permis à l’équipe juridique d’Apple de bloquer le jugement dans des procédures judiciaires potentiellement pendant des années. De toute évidence, cela ne l’a pas retardé de près de si longtemps.

Dans la déclaration soigneusement formulée d’Apple sur la sécurité, il est difficile de discerner la raison pour laquelle cela est sûr alors que Fortnite acceptant les paiements directs reste dangereux.

D’autant plus si Apple considère Roblox, un jeu de 2006-2021 devenu « une expérience » à mi-essai, une application de lecture. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 2 septembre 2021

Epic n’était pas satisfait car la décision excluait les magasins d’applications secondaires et les méthodes de paiement. Toute son affaire était basée sur le contrôle strict d’Apple sur la façon dont les jeux pouvaient distribuer le contenu et la monnaie du jeu, lui permettant de percevoir une redevance de 30% pour le contenu qu’Apple n’a pas aidé à maintenir.

« L’offre spéciale d’Apple pour les » applications de lecture « comme la vidéo Amazon, Netflix et Kindle est encore plus spéciale ! » a tweeté un Tim Sweeney mécontent. « À partir de 2022, ils peuvent se connecter directement au Web pour s’inscrire et » gérer « les comptes (ce qui signifie vraisemblablement: acheter des choses avec des méthodes de paiement autres qu’Apple). »

Le PDG et fondateur d’Epic l’a considéré comme un accord privilégié pour les applications qui n’étaient pas très différentes de la boutique en jeu de Fortnite. Il a particulièrement contesté le fait que Roblox se considère comme une « expérience » plutôt qu’un jeu et Apple l’utilise comme justification pour l’étiqueter comme une application de lecture.

Pour au moins quelques applications, l’expérience utilisateur devrait s’améliorer, mais ce n’est pas aussi simple que les développeurs ajoutent simplement un lien vers leur site Web et l’appellent un jour. Apple a quelques stipulations sur ses pages d’assistance aux développeurs décrivant comment cela doit être fait.

Tout d’abord, le développeur doit demander à Apple un « droit » pour inclure le lien. Ensuite, lorsqu’ils cliquent sur le lien, les utilisateurs doivent se voir présenter un texte de présentation les informant des « risques » de donner leurs informations personnelles à des développeurs tiers en dehors de l’écosystème d’Apple.

De plus, le site Web doit s’ouvrir dans un navigateur et ne peut pas utiliser l’API de vue Web intégrée à l’application. Le lien ne peut pas non plus transmettre d’informations supplémentaires au site Web. Donc pas de lien direct vers la page du compte de l’utilisateur. Enfin, l’application ne peut en aucun cas discuter des prix – essentiellement pas de promotion de remises ou de ce que vous avez dans l’application.