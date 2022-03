Opinion: Intel pimente le marché des PC avec le lancement du GPU Arc

Très attendu : L’industrie technologique et les produits technologiques sont d’excellents exemples du principe selon lequel la concurrence est bonne pour les consommateurs, avec des rivalités vigoureuses menant presque toujours à de nouvelles capacités importantes, à des prix plus bas et simplement à de meilleurs produits. Dans cet esprit, il sera intéressant de voir exactement comment le retour d’Intel sur le marché des GPU discrets affectera les PC, ainsi que les progrès et l’évolution des prochaines offres d’AMD et de Nvidia.

Intel a officiellement annoncé aujourd’hui la série Arc A, destinée aux ordinateurs portables. Une version d’Arc pour les ordinateurs de bureau a été promise pour le deuxième trimestre, tandis qu’une version pour poste de travail est prévue pour le troisième trimestre de l’année. Ajoutez à cela l’aperçu qu’Intel a donné l’année dernière de son architecture GPU impressionnante (nom de code Ponte Vecchio) pour les centres de données, le HPC (calcul haute performance) et les applications de superordinateur, il est clair que la société prend au sérieux les graphiques et l’accélération GPU.

Certes, Intel a déjà effectué des essais (infructueux) pour créer ses propres moteurs graphiques de haute qualité. Cependant, cette fois, l’environnement et la technologie de l’entreprise sont tous deux très différents. Premièrement, si le gaming reste une application absolument critique pour les GPU, ce n’est plus la seule. Les applications de création de contenu, telles que le montage vidéo, qui dépendent fortement d’éléments tels que l’encodage et le décodage multimédia, sont devenues des exigences courantes.

Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’influence de YouTube, Twitch et des médias sociaux. De même, l’utilisation de plusieurs écrans haute résolution est également devenue beaucoup plus courante. Plus important encore, nous commençons à voir l’essor des applications alimentées par l’IA sur les PC, et pratiquement toutes tirent parti des GPU pour accélérer leurs performances.

De l’édition photo et vidéo à la physique et au rendu des jeux, l’essor des applications PC natives améliorées par l’IA place l’Arc d’Intel sous un jour très différent compte tenu de l’importance accordée par la société aux fonctionnalités d’IA accélérées dans sa nouvelle puce.

Un véritable succès sur le marché ne sera atteint que si Arc offre une excellente expérience de jeu, cependant, en raison des nombreuses autres capacités et applications qu’une architecture GPU moderne peut activer, je ne pense pas qu’il soit essentiel qu’Intel commence avec le meilleur jeu expérience.

De manière réaliste, il serait extrêmement difficile pour Intel de réussir immédiatement, compte tenu de l’énorme quantité de temps et d’investissement qu’AMD et Nvidia ont consacré à leurs propres architectures au cours des dernières décennies. Mais tant que les GPU Arc garderont les choses proches du côté des jeux, je pense que le marché sera intéressé à entendre ce qu’ils ont d’autre à offrir. De plus, Intel commence déjà à parler de sa troisième génération de ces puces – nom de code « Celestial » – et laisse entendre qu’elles pourraient commencer à concourir pour la couronne de jeu GPU, suggérant clairement que la société est là pour le long terme malgré tout.

Technologiquement, Intel apporte plusieurs offres intéressantes à cette première génération de GPU Arc (nom de code « Alchemist »). L’architecture de base Xe HPG sous-jacente comprend la prise en charge du ray tracing accéléré par le matériel, jusqu’à huit tranches de rendu, seize moteurs vectoriels 256 bits et seize moteurs matriciels 1 024 bits. Prises ensemble, dans les puces de la série Arc 3 d’entrée de gamme, Intel affirme que ces fonctionnalités se traduisent par des performances de jeu 2x par rapport aux graphiques intégrés Iris Xe de la société et des performances brutes 2,4x pour les applications créatives.

Pour l’accélération de l’IA, le nouveau moteur matriciel XMX d’Intel prend en charge l’accélération d’une multitude de tailles et de types de mots différents (de INT2 à BF16) et offre jusqu’à 16 fois le nombre d’opérations par horloge pour l’inférence INT8. L’une des applications clés qui en bénéficie est Xe Super Sampling, une technologie de mise à l’échelle de la résolution de jeu basée sur l’IA qui est conceptuellement similaire au FSR d’AMD et à la mise à l’échelle d’image de Nvidia.

L’une des caractéristiques uniques d’Arc est qu’il est le premier à prendre en charge l’encodage/décodage matériel du codec AV1. Il dispose également d’une nouvelle technologie de lissage qu’Intel appelle Smooth Sync pour améliorer les déchirures d’écran lorsque la sortie d’images par seconde du GPU ne correspond pas au taux de rafraîchissement de l’écran de l’ordinateur portable. Côté affichage, le moteur d’affichage Xe d’Arc prend en charge jusqu’à quatre moniteurs de résolution 4K 120 Hz distincts sur les connexions HDMI 2.0b ou DisplayPort 1.4a.

Intel a également beaucoup réfléchi à l’intégration avec ses propres processeurs Alder Lake de 12e génération, en particulier grâce à un ensemble de technologies que la société appelle Deep Link. Dynamic Power Share permet au système de transférer automatiquement la puissance entre le CPU et le GPU afin d’optimiser les performances pour différents types de charges de travail – une capacité similaire au Smart Shift d’AMD. Hyper Encode et Hyper Compute permettent l’utilisation partagée simultanée du GPU discret et du GPU intégré du CPU pour accélérer l’encodage ou d’autres types d’applications informatiques, garantissant qu’aucun silicium n’est gaspillé.

Intel proposera des puces Arc via une grande variété de partenaires, avec des ordinateurs portables équipés d’Arc 3 qui devraient commencer à 899 $. Les ordinateurs portables Arc 5 et Arc 7 sortiront plus tard cet été. Le partenaire de lancement initial de la société est Samsung avec le Galaxy Book2 Pro, qui comprendra l’Arc A370M, ainsi qu’un GPU Core i7 de 12e génération. Bien que Samsung ne soit peut-être pas un premier choix évident, la société a amélioré de manière agressive sa gamme de produits PC au cours des dernières années, et Intel la considère clairement comme un acteur important sur le marché des PC dont elle souhaite aider la présence.

Le retour d’Intel sur le marché des GPU discrets ne manquera pas de susciter beaucoup d’attention et d’examen. Les références de jeu initiales par rapport aux offres mobiles discrètes d’AMD et de Nvidia pourraient s’avérer être une concurrence difficile, et il sera intéressant de voir comment les ordinateurs portables basés sur Arc rivalisent avec les Mac basés sur M1 sur les applications créatives.

Cependant, si Intel peut rassembler une histoire raisonnable dans tous ces différents domaines – et mettre en évidence les avantages axés sur l’IA qu’il offre – alors Arc pourrait bien démarrer. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que cela va pimenter la concurrence sur le marché des GPU, et c’est quelque chose dont nous profiterons tous.