Un abonné Netflix américain sur trois partage son mot de passe

En bref : près d’un abonné Netflix sur trois basé aux États-Unis partage les identifiants de connexion de son compte entre les ménages. Les données, issues d’une enquête en ligne auprès de 4 400 foyers américains menée par Leichtman Research Group, révèlent que 64 % des abonnés Netflix paient pour le service et ne le partagent pas avec d’autres personnes en dehors de leur foyer. Les 33 % restants participent à une forme ou une autre de partage.

Netflix est bien conscient que de nombreux abonnés partagent leurs comptes avec d’autres. Plus tôt ce mois-ci, le géant du streaming a annoncé qu’il testerait bientôt la conception de fonctionnalités pour aider les partageurs à le faire facilement, en toute sécurité et équitablement.

Au premier plan se trouve l’option « ajouter un membre supplémentaire », qui, comme son nom l’indique, permettra aux titulaires de compte d’ajouter jusqu’à deux sous-comptes pour les personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Chaque sous-compte aura son propre profil, ses recommandations et ses identifiants de connexion, a déclaré Netflix.

Le procès devrait commencer dans les prochaines semaines au Chili, au Pérou et au Costa Rica.

Netflix, dans son dernier rapport sur les résultats, a déclaré qu’il comptait 222 millions d’abonnés payants dans le monde. La société ne décompose plus son nombre d’abonnés américains, mais les estimations suggèrent que Netflix compte environ 75 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada. Si même une petite fraction de ces utilisateurs partagent des comptes avec d’autres, cela entraîne une perte potentielle de millions de dollars – de l’argent que Netflix pourrait utiliser pour financer encore plus de contenu original.

Considérez ceci : si tout le monde payait sa juste part, nous ne verrions probablement pas de hausses de prix aussi fréquentes. Vu sous cet angle, on pourrait affirmer que les titulaires de compte existants qui partagent leurs informations d’identification avec d’autres sont le principal moteur des augmentations de prix qui ont un impact direct sur leurs propres portefeuilles.

Crédit image cottonbro, Juraj Gabriel