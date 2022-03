Hubble détecte l’étoile individuelle la plus éloignée jamais repérée

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Tous les regards sont tournés vers le télescope spatial James Webb, mais son prédécesseur n’est pas encore prêt à prendre sa retraite. Les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble ont récemment découvert l’étoile la plus éloignée jamais vue. Surnommée Earendel, l’étoile est si éloignée que sa lumière a mis 12,9 milliards d’années pour atteindre la Terre. À l’époque où il existait, l’univers n’avait que sept pour cent de son âge actuel.

« Nous n’y croyions presque pas au début, c’était tellement plus loin que l’étoile précédente la plus éloignée et la plus élevée à décalage vers le rouge », a déclaré l’astronome Brian Welch de l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Welch est l’auteur principal d’un article décrivant la découverte, qui peut être trouvé dans l’édition du 30 mars de la revue Nature.

L’ancien détenteur du record d’étoile unique, une énorme étoile bleue surnommée Icare, existait lorsque l’univers avait environ quatre milliards d’années.

Les chercheurs pensent qu’Earendel pourrait être au moins 50 fois plus grand que notre propre Soleil et des millions de fois plus brillant. Notamment, ce n’est pas la plus ancienne étoile connue. Cet honneur revient à une étoile nommée Mathusalem.

Welch a noté qu’à de telles distances, il n’est pas rare que des galaxies entières ressemblent à de petites taches. Pour contourner cette limitation, les astronomes se sont appuyés sur une technique connue sous le nom de lentille gravitationnelle.

Dans l’espace, la gravité des amas de galaxies massifs au premier plan étire et amplifie la lumière des galaxies d’arrière-plan. Cela agit comme une loupe naturelle, permettant aux astronomes d’étudier des détails dans les galaxies qui seraient autrement impossibles à voir avec notre technologie actuelle.

C’est exactement ce qui s’est passé ici alors qu’un énorme amas de galaxies entre nous et Earendel – , WHL0137-08 – a littéralement déformé le tissu de l’espace et amplifié la lumière pour que nous puissions la voir.

Crédit image InstaWalli