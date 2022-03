Google pourrait ajouter des capacités de détection de tracker Bluetooth à Android

En bref : les trackers Tile et Apple devenant de plus en plus populaires, nous nous attendons à ce que Google lance éventuellement une réponse directe. La société n’a pas publiquement parlé de la sortie de son propre tracker ou équivalent, mais un APK récemment trouvé nommé Insight suggère qu’il travaille dessus.

La première fois que l’APK Insight a été repéré, c’était à la mi-mars, mais son objectif n’était pas clair. Après avoir décompilé et examiné la dernière version, les utilisateurs ont trouvé plusieurs lignes de code faisant référence à des « balises », suggérant que cet APK serait responsable de l’ajout de capacités de détection de suivi Bluetooth aux appareils Android.

La version 22.12.13 d’Insight comporte quelques lignes commentées par « Alertes d’appareils inconnus » et une « Notification de balise détectée inconnue » pour les balises Bluetooth Low Energy (BLE).

Ces chaînes sont suivies de trois autres qui semblent faire référence aux balises compatibles : ATag, balise Finder et balise Tile. Nous supposons que le premier est l’Apple AirTag et le dernier les balises Tile. Quant à celui du milieu, on ne sait pas ce qu’est « Finder », mais nous parierions qu’il s’agit soit d’un produit Google non annoncé, soit d’une entrée à usage général pour les balises non reconnues par le système.

La dernière ligne de code faisant référence aux balises indique « Vous ne pourrez peut-être pas faire sonner la balise si son identifiant a changé récemment », ce qui suggère que vous pourrez faire sonner la balise après l’avoir couplée avec votre appareil Android.

Nous ne verrons probablement pas de sitôt l’application/les appareils de suivi de Google. Néanmoins, il est agréable de voir que l’écosystème de Google pourrait disposer à l’avenir d’une technologie de suivi similaire à celle d’Apple. Qu’il détecte les balises automatiquement ou manuellement, ce sera un ajout utile à l’ensemble de fonctionnalités d’Android.

Bien qu’ils soient très utiles pour suivre les appareils perdus, certains acteurs malveillants utilisent cette technologie pour traquer les gens sans leur consentement ou pour marquer et suivre les voitures à voler. Apple a déjà lancé un correctif pour corriger certains défauts de ses tags, mais ceux avec des haut-parleurs désactivés sont toujours un problème non résolu.

Crédit image : Daniel Romero