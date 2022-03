FedEx testera la livraison de fret par drone autonome en 2023

Conclusion : L’industrie du commerce électronique a connu une croissance rapide au cours des dernières années, incitant les fournisseurs de logistique comme FedEx à accélérer l’automatisation et l’innovation pour suivre le rythme. L’accord avec Elroy Air est le premier accord du genre aux États-Unis et le dernier effort de la société de livraison de colis basée à Memphis, TN, pour adopter les technologies émergentes sur son réseau.

FedEx a annoncé un partenariat avec Elroy Air, basé dans la région de la baie de Californie, pour tester le système de fret autonome à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) de la société l’année prochaine.

Jusqu’à présent, la plupart des projets de drones commerciaux se sont concentrés sur la livraison du dernier kilomètre, c’est-à-dire la livraison d’un seul produit d’un détaillant à l’acheteur. Bien que pratique dans certaines situations, c’est aussi fastidieux car le drone doit retourner à la base après chaque livraison pour recharger et peut-être même se recharger.

Elroy Air est un peu différent. L’avion autonome phare Chaparral de la société a été introduit en janvier et est conçu pour ramasser de manière autonome 300 à 500 livres de fret et le transporter par voie aérienne sur une distance allant jusqu’à 300 milles. L’engin lui-même est conçu pour tenir à l’intérieur d’un conteneur d’expédition de 40 pieds ou d’un avion cargo C-130 pour faciliter l’expédition et le déploiement partout dans le monde.

FedEx a déclaré qu’il prévoyait de déployer les drones dans ses opérations logistiques intermédiaires, en déplaçant les expéditions entre les sites de tri.

Il est facile de voir comment cela pourrait changer la donne pour les moyennes et grandes entreprises de logistique. La mise en place d’une solution de transport automatisé entre les centres de tri pourrait grandement améliorer la fiabilité et l’efficacité, et peut-être même éliminer certaines erreurs humaines.