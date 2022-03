Le Force Touch d’Apple pourrait faire son retour si les brevets récemment déposés signifient quelque chose

Moulin à rumeurs : à en juger par les brevets publiés la semaine dernière par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), Apple pourrait envisager d’essayer à nouveau Force Touch. Les dépôts couvrent de nouveaux capteurs de pression pour Apple Watch, MacBook, iPhone, etc.

Apple a commencé à introduire Force Touch (alias 3D Touch) sur ses appareils en 2014 avec l’Apple Watch. Il l’a ensuite apporté au trackpad du MacBook et à l’iPhone 6S. Cependant, en 2018, les ingénieurs de Cupertino ont décidé de commencer à le supprimer progressivement, en commençant par l’iPhone XR, puis l’Apple Watch Series 6. Une pression dure est devenue une longue pression, et avant que nous ne le sachions, elle avait disparu sauf sur le trackpad du MacBook.

Apple n’a jamais expliqué pourquoi il a supprimé la fonctionnalité. Cependant, la décision a pu se résumer à une question d’espace. De toute évidence, Apple note qu’une série de brevets indiquent que les capteurs de nouvelle génération sont suffisamment petits pour être utilisés dans les AirPod. Une conception modulaire les rendrait également adaptés à d’autres applications telles que les écrans d’iPhone, les trackpads, le stylet Apple et les boutons de montre.

Un autre cas d’utilisation mentionnait la mise en œuvre des capteurs dans le bouton latéral des montres Apple. Actuellement, les wearables ont un interrupteur mécanique. Ces « capteurs de pression de fluide microélectromécaniques » pourraient les remplacer pour moins de pièces mobiles et une meilleure fonctionnalité. Le bouton actuel peut être difficile à enregistrer une pression, en particulier lors de l’utilisation de certains boîtiers de montre.

Comme nous l’avons vu, Apple est très intéressé par l’extension des fonctionnalités médicales et de santé de l’Apple Watch. Les dépôts suggèrent qu’il pourrait intégrer les capteurs dans les bracelets de montre pour surveiller la pression artérielle et la vitesse des ondes de pouls (PWV). Selon Harvard Bioscience, le PWV est « un paramètre pronostique très fiable de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires » chez les personnes âgées ou les patients atteints de maladie rénale, de diabète ou d’hypertension.

Bien sûr, il s’agit de pure spéculation basée sur les brevets d’Apple. Il n’a pas annoncé que Force Touch est en train d’être reconsidéré ou a d’autres plans pour utiliser ces capteurs. Cela pourrait prendre des années avant de voir la technologie, voire pas du tout.

Crédit photo : Arda Savasciogullari