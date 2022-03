Windows 11 nous permet déjà de changer facilement le navigateur par défaut

Si quelque chose est souvent reproché aux grandes entreprises technologiques, c’est leur volonté monopolistique. Ils raflent tous et essaient de privilégier leurs produits par rapport à ceux de leurs concurrents. Microsoft a été dans l’œil de l’ouragan à de nombreuses reprises et l’une des controverses les plus récentes a été l’inaccessibilité de la modification du navigateur par défaut dans Windows 11.

Une solution plus juste pour les autres navigateurs dans Windows 11

Ce débat se termine ici car Microsoft l’a réglé avec le patch KB5011563, publié hier en tant que mise à jour facultative. Désormais, nous pouvons changer le navigateur par défaut sans avoir à naviguer dans un enfer d’options. Jusqu’à présent, si nous voulions le faire, nous devions sélectionner le navigateur préféré pour chaque type de fichier et de lien.

À partir de la version 22000.593 de Windows 11, nous pouvons changer le navigateur par défaut en un clic. Les soupçons sur Windows 11 et le traitement de faveur exagéré de Microsoft Edge (au moins avec cette affaire) sont terminés. Si vous souhaitez installer cette mise à jour, vous devrez vous rendre dans Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Pour définir votre navigateur préféré par défaut, vous devez suivre ces étapes :