La prochaine mise à jour de Windows 11 sera la meilleure des 6 dernières années

J’utilise Windows depuis de nombreuses années. Presque aussi longtemps que je me souvienne. Et je parle au nom de beaucoup si je dis que la qualité du système d’exploitation de Microsoft n’a fait que chuter. Mais j’ai vu la lumière au bout du tunnel : Windows 11 22H2, la première mise à jour majeure de Windows 11, mettra fin à cette tendance qui souffre depuis longtemps.

Windows 8 était-il vraiment si mauvais ?

Windows 8 est l’un des systèmes d’exploitation les moins aimés de l’histoire de Microsoft. Nous connaissons tous la raison : être trop ambitieux et ne pas savoir ce que vos utilisateurs vous demandent vraiment. Opter pour une interface tactile dans le système d’exploitation de bureau par excellence, transformant radicalement les us et coutumes de dizaines de millions de personnes, a conduit Windows 8 à un échec absolu sur le plan commercial et auprès de l’opinion publique.

Cependant, avec le recul, il y a une vérité incontestable : nous n’avons jamais eu un Windows aussi optimisé que Windows 8 et 8.1. Ses performances sur les ordinateurs bas de gamme étaient excellentes et sa consommation de ressources étonnamment faible. De plus, tout a parfaitement fonctionné et nous n’avons pratiquement pas rencontré de bugs d’aucune sorte.

Avec le grand « cable pick-up » qui a provoqué le lancement de Windows 10 par Microsoft, certains d’entre nous attendaient le meilleur de Windows 8.1 (l’optimisation) sans le pire de cette version (son design axé sur l’usage tactile). Et on pourrait dire que c’était le cas pendant les premières étapes de Windows 10… jusqu’à ce qu’il cesse de l’être.

Windows 10 et le début des problèmes

C’était à la mi-2015 que la version initiale de Windows 10 (1507) a fait ses débuts avec un nombre inquiétant de bugs et d’incohérences mais avec des performances plus qu’acceptables, sans constater de pertes sur cet aspect par rapport à son prédécesseur. Peu de temps après, avant la fin de l’année, la mise à jour de novembre de Windows 10 arriverait avec de nombreuses améliorations et corrections qui nous ont permis de profiter d’une version plus soignée du système d’exploitation.

L’année suivante, la fameuse mise à jour anniversaire arriverait, pleine de nouvelles fonctionnalités et nous offrant ce qui était probablement le meilleur état de Windows 10. À partir de là, tout a commencé à mal tourner.

La mise à jour des créateurs, la mise à jour des créateurs d’automne, la mise à jour d’avril 2018, la mise à jour d’octobre 2018, la mise à jour de mai 2019, la mise à jour de novembre 2019, la mise à jour de mai 2020, la mise à jour d’octobre 2020 et la mise à jour de mai 2021 ont été une régression constante des performances du système d’exploitation. Desktop Window Manager (DWM) a commencé à planter alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant, le système a commencé à consommer de plus en plus de ressources, l’explorateur de fichiers est devenu de plus en plus lent…

Windows 11 : des promesses partiellement tenues

En voyant le panorama, beaucoup d’entre nous étaient enthousiasmés par l’annonce de Windows 11. Microsoft a clairement fait savoir par actif et passif que « Windows était de retour » et qu’ils étaient prêts à faire un gros réinvestissement dans le développement de leur système d’exploitation. Nous pouvons attester que cela est vrai et qu’il y a beaucoup plus de ressources investies dans Windows aujourd’hui qu’il n’y en a eu au cours des 6 dernières années, mais cela ne s’est pas entièrement traduit par la sortie de Windows 11.

La hâte n’est pas un bon compagnon et Windows 11 est sorti à la va-vite, dans un état imparfait, conservant de nombreuses incohérences visuelles, avec certaines applications non encore renouvelées, des problèmes hérités de Windows 10 sans correction et de nouveaux bugs ajoutés par Windows 11 lui-même.

Cependant, depuis son lancement, Microsoft n’a cessé d’envoyer des mises à jour cumulatives mensuelles qui ont fait de Windows 11 un produit beaucoup plus présentable. À titre d’exemple, nous pouvons souligner la mise à jour de février, qui a introduit des améliorations dans la nouvelle barre des tâches controversée et s’est accompagnée de refontes des applications Multimedia Player et Notepad.

Windows 11 22H2 : Un nouvel espoir

Après cette longue et sûrement ennuyeuse (désolé) introduction, j’en viens enfin à la partie qui m’intéresse et celle qui m’a motivé à écrire cet article : Windows 11 22H2. C’est la grosse mise à jour qui arrivera dans les mois à venir et que nous avons déjà pu tester sur nos équipes et dont la version RTM devrait être prête en mai.

Je vais vous parler de mon expérience personnelle. J’ai récemment acheté un Lenovo Ideapad 5i Pro avec un processeur Intel i5-1135g7 et un écran 2.8K. Quelle a été ma surprise quand j’ai commencé à utiliser le portable (une fois que j’avais mis à jour tous les pilotes et que j’avais la dernière version de Windows 11) quand j’ai réalisé que les animations des fenêtres n’étaient pas fluides.

Cela peut vous surprendre, mais c’est un problème qui se produit depuis de nombreuses années dans les processeurs Intel avec des graphiques intégrés et des écrans haute résolution et qui ne se produit pas dans AMD en raison de la fréquence de base plus élevée qu’ils ont généralement et, surtout, du une plus grande dépendance au DWM par les iGPU Intel.

Eh bien, cela m’a même fait envisager de rendre l’ordinateur portable. J’en étais très content mais ce détail a complètement détruit mon expérience d’utilisation quotidienne. Et puis quelque chose m’est venu à l’esprit : « Et si j’installe Windows 11 22H2 ? Je ne pense pas que ça marchera mais je n’ai rien à perdre à essayer…».

Une grosse surprise après la mise à jour

Je me suis mis au travail et en quelques minutes j’ai eu une installation propre de la prochaine mise à jour de Windows 11. Et j’ai été vraiment surpris de voir que les animations fonctionnaient parfaitement. Cela ne peut avoir qu’une seule explication : Microsoft a enfin amélioré un DWM maltraité depuis 2017.

Mais tout ne s’arrête pas là. J’ai également remarqué que l’explorateur de fichiers fonctionnait beaucoup plus rapidement, en particulier sur les dossiers synchronisés avec OneDrive. Et le menu clic droit ? Ses performances infâmes dans la version initiale de Windows 11 ont finalement été corrigées et maintenant cela fonctionne parfaitement.

Mais il y a encore plus ! On peut parler de la recherche, qui est considérablement plus rapide que dans la version stable du système d’exploitation ou de ce qu’elle était dans Windows 10. Ou du changement entre thème clair et sombre ! Vous connaissez cette sensation de sentir que le PC « souffre » quand on bascule entre les thèmes ? Cela n’arrivera plus dans Windows 11 22H2 ! Maintenant, cela fonctionne parfaitement en douceur!

Et à propos de Acrylique? L’effet de transparence introduit par Windows 10 et Fluent Design avait certains problèmes de performances qui, après de nombreuses années, ont été corrigés, ce qui signifie que les ordinateurs bas de gamme ne souffrent pas lors de l’application de ces transparences. Quelqu’un pensait-il que Microsoft allait résoudre ce problème un jour ? Certainement pas.

J’ai même remarqué que le PC a un temps de démarrage légèrement supérieur à celui de la version stable de Windows 11. Et tout ce que je vous ai dit est uniquement et exclusivement en termes de performances. Windows 11 22H2 a de nombreuses autres vertus sous la forme de nouvelles fonctionnalités, l’élimination des incohérences de conception et un mode tablette et des gestes plus élaborés que jamais.

Microsoft continuera-t-il dans cette voie ?

Mon sentiment en utilisant Windows 11 22H2 est que Microsoft s’est remis à se soucier des détails. Cette mentalité « si ça marche, c’est bien » qui a fait tant de dégâts semble s’effondrer lentement. Ceux de Redmond ont commencé à corriger des choses qui fonctionnaient mal depuis des années et dont on tenait pour acquis qu’elles le resteraient jusqu’à la fin des temps.

Si Windows 11 n’était guère plus qu’une rénovation esthétique avec ses lumières et ses ombres, Windows 11 22H2 se présente comme la mise à jour qui vient compléter cette première partie du travail de manière remarquable. Tout n’est pas esthétique, nous voulons aussi l’excellence dans la partie performance et optimisation. Nous voulons ressentir ce que cela fait d’utiliser Windows 8.1 et les versions antérieures de Windows. Nous semblons être de retour sur cette voie. Et nous le célébrons.