PlayStation Plus relance en juin avec de nouveaux niveaux d’adhésion mais sans les versions du premier jour

Tourné vers l’avenir : Face au succès du Xbox Game Pass, Sony associe PlayStation Plus et Now pour proposer un service plus attractif à ses utilisateurs. À partir de juin, PlayStation Plus sera disponible dans quatre nouveaux niveaux d’adhésion, chacun offrant des fonctionnalités et des avantages différents aux abonnés.

Suite aux rumeurs selon lesquelles Sony dévoilerait un nouvel abonnement pour les utilisateurs de PlayStation cette semaine, la société japonaise a annoncé qu’elle relancerait PlayStation Plus. En juin, Sony fusionnera PlayStation Plus et PlayStation Now en un seul service, disponible en quatre abonnements différents : Essential, Extra, Premium et Deluxe.

Il convient de mentionner que les plans Essential et Extra sont disponibles partout, tandis que les abonnements Premium et Deluxe sont interchangeables selon la région. Les détails de l’adhésion suivent.

PlayStation Plus Essentiel

Remplace l’abonnement PlayStation Plus existant, offrant aux utilisateurs les mêmes services et avantages, notamment : Deux jeux téléchargeables mensuels Remises exclusives Stockage en nuage pour les jeux sauvegardés Accès multijoueur en ligne

Le prix de PlayStation Plus Essential reste le même que le prix actuel de PlayStation Plus : États-Unis – 9,99 $ par mois / 24,99 $ par trimestre / 59,99 $ par an Europe – 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an Royaume-Uni – 6,99 £ par mois / 19,99 £ par trimestre / 49,99 £ par an Japon – 850 ¥ par mois / 2 150 ¥ par trimestre / 5 143 ¥ par an



PlayStation Plus supplémentaire

Fournit tous les avantages du niveau Essentiel

Ajoute un catalogue de jusqu’à 400 jeux PS4 et PS5 : Succès à succès des studios PlayStation et des partenaires tiers Les jeux du niveau Extra sont téléchargeables pour jouer

Prix ​​de l’abonnement PlayStation Plus Extra : États-Unis – 14,99 $ par mois / 39,99 $ par trimestre / 99,99 $ par an Europe – 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an Royaume-Uni – 10,99 £ par mois / 31,99 £ par trimestre / 83,99 £ par an Japon – 1 300 ¥ par mois / 3 600 ¥ par trimestre / 8 600 ¥ par an



PlayStation Plus Premium

Fournit tous les avantages des niveaux Essentiel et Extra

Ajoute jusqu’à 340 jeux supplémentaires, dont : Jeux PS3 disponibles via le streaming cloud Un catalogue de jeux classiques disponibles dans les options de streaming et de téléchargement des générations originales PlayStation, PS2 et PSP

Offre un accès en streaming cloud pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 originaux fournis dans les niveaux Extra et Premium sur les marchés où PlayStation Now est actuellement disponible (les clients ne peuvent diffuser des jeux qu’en utilisant PS4, PS5 et PC)

Essais de jeu limités dans le temps à essayer avant d’acheter

Prix: États-Unis – 17,99 $ par mois / 49,99 $ par trimestre / 119,99 $ par an Europe – 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an Royaume-Uni – 13,49 £ par mois / 39,99 £ par trimestre / 99,99 £ par an Japon – 1 550 ¥ par mois / 4 300 ¥ par trimestre / 10 250 ¥ par an



PlayStation Plus Deluxe

Uniquement disponible pour les marchés sans streaming cloud

Fournit tous les avantages des niveaux Essentiel et Extra

Comprend un catalogue de jeux classiques des générations PlayStation, PS2 et PSP originales à télécharger et à jouer

Essais de jeu limités dans le temps

PlayStation Plus Deluxe sera proposé à un prix inférieur à celui de Premium, les prix locaux variant selon le marché

Les niveaux Extra et Premium ressemblent à une réponse directe au Xbox Game Pass, qui a connu une augmentation annuelle du nombre d’abonnés. Les jeux de ces niveaux incluent Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal, pour n’en nommer que quelques-uns. La société promet de révéler bientôt plus de détails concernant les jeux inclus.

Cependant, si vous espériez obtenir les versions du premier jour comme Microsoft le fait avec Game Pass, ce ne sera pas le cas. Dans une interview, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré que PlayStation est actuellement dans « un bon cycle vertueux » où l’investissement génère de bons résultats. C’est la réalité actuelle de PlayStation, et le PDG pense que les joueurs l’apprécient.

« [In terms of] mettre nos propres jeux dans ce service, ou l’un de nos services, dès leur sortie… comme vous le savez bien, ce n’est pas une voie que nous avons empruntée dans le passé. Et ce n’est pas une route que nous allons emprunter avec ce nouveau service. Nous pensons que si nous faisions cela avec les jeux que nous créons aux PlayStation Studios, ce cercle vertueux serait rompu. Le niveau d’investissement que nous devons faire dans nos studios ne serait pas possible, et nous pensons que l’effet d’entraînement sur la qualité des jeux que nous créons ne serait pas quelque chose que les joueurs veulent. »

Il n’a pas tout à fait tort sur ce point. De nombreux membres de PS+ craignaient que les changements n’affectent négativement le fonctionnement de leur abonnement actuel. Dans l’état actuel des choses, pour les abonnés qui n’ont qu’un abonnement PS +, les choses restent au statu quo. Quant à PlayStation Now, les abonnés migrent automatiquement vers PlayStation Plus Extra et les prix resteront les mêmes au lancement.

Le tout nouveau service PlayStation Plus sera d’abord déployé en Asie, suivi de l’Amérique du Nord, de l’Europe et des autres régions. D’ici la fin du premier semestre 2022, Sony s’attend à ce que le service repensé soit disponible dans la plupart des territoires du PlayStation Network. De plus, PlayStation prévoit d’étendre son service de streaming cloud à d’autres régions à l’avenir.