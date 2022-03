Nintendo repousse la suite de Breath of the Wild au printemps 2023

En un mot: les fans de Zelda impatients de mettre la main sur la suite de Breath of the Wild cette année seront profondément déçus par la dernière annonce de Nintendo. Le producteur de la série, Eiji Aonuma, a déclaré que le jeu, qui visait à l’origine une sortie en 2022, a été repoussé au printemps 2023.

Cela donnera à l’équipe plus de temps pour terminer le développement du jeu et avec un peu de chance, évitera certaines des catastrophes du jour du lancement que nous avons vues dans d’autres jeux de mémoire récente.

Nintendo à l’E3 2019 a partagé une première bande-annonce pour sa suite BotW sans titre. Une courte suite de gameplay suivrait à l’E3 2021, mais les deux teasers ont laissé aux joueurs plus de questions que de réponses. À savoir, Link semble avoir une sorte de contrôle sur l’écoulement du temps. Certains pensent également que Nintendo a injecté des messages cachés dans les bandes-annonces grâce à l’utilisation de l’audio inversé.

Aonuma dans son dernier message a réitéré que l’action du jeu se déroulera à la fois sur terre et dans le ciel au-dessus. Il promet également de livrer de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay.

Peut-être aurons-nous un autre regard sur le jeu en développement à l’E3 2022. En attendant, n’hésitez pas à consulter le documentaire en trois parties de Nintendo sur la création de l’original Breath of the Wild. Il est également encore temps d’essayer le port PC natif créé par les fans d’Ocarina of Time et encore plus de temps pour s’asseoir et rêver d’un jeu de style Legend of Zelda Maker.