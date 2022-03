L’Ukraine ferme cinq fermes de robots, semant la panique et la désinformation parmi ses citoyens

En bref : Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a annoncé que depuis que la Russie a envahi le pays, il a identifié et fermé cinq fermes de robots exploitant 100 000 comptes de médias sociaux diffusant de fausses nouvelles liées à l’invasion.

Le SBU a écrit dans un communiqué que les fermes, situées dans des régions qui comprenaient Kharkiv, Cherkasy, Ternopil et Zakarpattia, étaient utilisées pour un « sabotage d’informations à grande échelle », diffusant des informations déformées et de la propagande sur une invasion russe à grande échelle. Le but ultime était de déstabiliser la situation sociopolitique dans différentes régions tout en semant la panique parmi la population ukrainienne.

Parmi les équipements saisis dans les différentes fermes de robots figuraient plus de 100 passerelles GSM, près de 10 000 cartes SIM, des ordinateurs portables et d’autres équipements informatiques contenant des preuves d’actions illégales. Certaines des photos du SBU montrent qu’ils ont également collecté des téléphones, des clés USB, des armes et des munitions.

Le SBU écrit que les agents exploitant les fermes le faisaient sur instruction des services spéciaux russes. L’agence a déclaré qu’elle avait engagé des poursuites pénales en vertu de l’article 110 (atteinte à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine) du Code pénal ukrainien. Bien que des mesures globales soient en cours pour traduire les personnes impliquées en justice, il n’y a aucune mention dans la déclaration d’arrestations en cours.

La Russie est depuis longtemps la source de menaces en ligne et de campagnes de désinformation, qui ont explosé depuis qu’elle a envahi son voisin. Au milieu des nombreux incidents de phishing et cyberattaques en cours, Kaspersky, longtemps considéré comme ayant des liens avec le gouvernement russe, a été placé sur la liste noire de la sécurité nationale américaine. Nous avons également vu le président Biden avertir les entreprises américaines de renforcer leurs défenses en ligne, le botnet Cyclops Blink, et un tribunal russe a déclaré Facebook et Instagram coupables d’activités extrémistes.