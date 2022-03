Le multijoueur de Call of Duty: Vanguard sera gratuit pendant les deux prochaines semaines

En bref : le printemps est arrivé et pour célébrer l’occasion, Activision offre aux joueurs la possibilité de jouer gratuitement à Call of Duty : Vanguard multijoueur. Du 30 mars au 13 avril, Activision organisera sa toute première période d’accès gratuit de deux semaines. Pendant l’essai, les joueurs pourront jouer à une sélection de cartes et de modes multijoueurs Vanguard populaires.

L’essai comprendra deux cartes de la saison deux – Casablanca et Gondola – ainsi que des classiques comme Shipment et Das Haus.

Un nouveau mode objectif à grande carte, quant à lui, se déroule dans les Alpes. Ce mode en équipe peut être gagné en étant le premier à capturer toutes les bases. Une fois qu’une forteresse est capturée, les joueurs peuvent choisir d’y apparaître ou de tout autre point capturé. Les postes amis ont également des stations où vous pouvez récupérer des armements supplémentaires, y compris des véhicules, pour parcourir la carte plus rapidement.

Call of Duty: Vanguard a été lancé le 5 novembre 2021 sur la plupart des principales plateformes. Le jeu a une solide campagne et un mode multijoueur, mais les critiques n’étaient pas ravis de son mode Zombies et de son manque général d’innovation. Vanguard a actuellement un score Metacritic moyen dans les années 70 sur les trois principales plates-formes.

Garder les joueurs engagés avec le dernier jeu Call of Duty sera essentiel car cela pourrait être l’un des derniers nouveaux jeux CoD à sortir pendant un certain temps. Le jeu CoD 2023 aurait été repoussé à 2024 dans un mouvement qui donnera à Treyarch plus de temps pour peaufiner le produit.