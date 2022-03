PlayStation Plus : le concurrent du Game Pass de Sony peut le faire

Que sont PlayStation Plus et PS Now ?

Lancé sur la PlayStation 3, PlayStation Plus était initialement un service complémentaire payant qui permettait aux joueurs d’accéder à une bibliothèque de jeux en croissance constante pour un forfait mensuel.

Sur la PlayStation 4, les jeux changeant mensuellement étaient plus qu’un simple bonus, car désormais PlayStation Plus était nécessaire si les joueurs voulaient jouer à presque tous les jeux en ligne. Sinon, Call of Duty, Destiny ou FIFA ne pourraient être joués que hors ligne. Les titres gratuits tels que Fortnite ou Rocket League ont ensuite été exclus.

PlayStation Now appartiendra bientôt à l’histoire – mais la bibliothèque de jeux reste incroyablement diversifiée. (Photo : Sony)

En plus de PlayStation Plus, Sony propose un autre service dans sa gamme avec PS Now. Les abonnés peuvent l’utiliser pour télécharger ou diffuser de nombreux titres PlayStation 3 et PS 4. Avec la nouvelle PlayStation Plus, Sony fusionne les deux services d’abonnement. Les abonnés Plus peuvent mettre à niveau leur adhésion à partir de juin moyennant des frais. Désormais membre, Sony migre vers PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires.

Qu’est-ce qui rend la nouvelle PlayStation Plus différente ?

Le service Plus proposera trois niveaux d’abonnement à partir de juin 2022. PlayStation Plus Essentials vous donne accès à deux jeux gratuits par mois, à des remises exclusives, à un stockage dans le cloud pour les jeux sauvegardés et à la possibilité de jouer à des jeux en ligne. Il n’y a donc pas de changement, et le prix reste le même à 8,99 euros par mois.

PlayStation Plus Essential (8,99 €/mois)

Avantages :

· Deux jeux téléchargeables par mois

· Remises exclusives

· Le cloud enregistre

· Accès multijoueur en ligne PlayStation Plus Extra (13,99 €/mois)

Avantages supplémentaires par rapport au plan Essentiel :

· Catalogue de jeux avec jusqu’à 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger PlayStation Plus Extra (16,99 €/mois)

Avantages supplémentaires par rapport aux tarifs Essentiel et Extra :

· Jusqu’à 340 jeux supplémentaires dans la bibliothèque

· Jeux PS1, PS2 et PlayStation Portable à télécharger ou à diffuser

· Jeux PS3 en streaming de jeu

· Versions d’essai limitées dans le temps des jeux PlayStation

PlayStation Plus Extra propose également un catalogue de plus de 400 jeux téléchargeables sortis pour PS4 et PlayStation 5 pour 13,99 € par mois. Il peut s’agir de jeux des propres studios de Sony ou de fabricants tiers.

Au départ, les très gros titres de jeu devraient attirer les abonnés : Death Stranding, God of War (2018), Marvel’s Spider-Man et Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal en font partie. Sony veut toujours mettre à jour la vaste bibliothèque avec des titres attrayants – mais les « anciens » jeux doivent être laissés de côté.

Niveau Premium avec des jeux rétro de toutes les générations PlayStation

Le troisième niveau s’appelle PlayStation Plus Premium et coûte 16,99 € par mois. Il contient tous les extras des deux plans d’abonnement susmentionnés. De plus, il y a jusqu’à 340 jeux de PlayStation 1 à 3 et PlayStation Portable pour vous en tant qu’abonné.

Les jeux PS1 arrivent bientôt sur PlayStation 4 et 5. (Photo : Wikimedia)

Les jeux PS3 ne peuvent être joués que via le streaming cloud. Vous pouvez télécharger des jeux pour PlayStation 1 et 2 et la console portable sur votre PS4/5 ou les jouer en streaming. Ce dernier fonctionne également avec le PC. En prime, Sony inclut une fonction d’essai pour vous – afin que vous puissiez essayer les superproductions PlayStation pendant un certain temps avant de les acheter.

Est-ce un concours au Xbox Game Pass ?

Des rumeurs concernant un nouvel abonnement PlayStation circulent sur le Web depuis des mois. En fin de compte, il y avait beaucoup de vérité là-dedans. Une vaste bibliothèque de jeux, l’accès à des joyaux rétro, le streaming de jeux – tout cela a été prédit par des initiés de l’industrie. Cela ferait de la PlayStation Plus un concurrent du Game Pass. Cependant, seulement à première vue.

Game Pass propose une offre similaire à PlayStation Plus – avec une philosophie légèrement différente. (Image : EA)

Car Microsoft a tout de même une approche un peu différente sur Xbox et PC avec son Game Pass. Les jeux exclusifs sont disponibles ici dès le premier jour, qu’ils s’appellent Halo Infinite, Forza Horizon 5 ou Senua’s Saga : Hellblade II.

Sony souhaiterait d’abord vendre ses titres plein tarif comme d’habitude et ne devrait les ajouter à la bibliothèque Plus que plus tard (et après une baisse de prix en magasin). Si vous avez toujours envie d’essayer les titres AAA, il existe une fonction d’essai.

Xbox Cloud Streaming fonctionne pour les membres Game Pass Ultimate avec des logiciels de toutes les générations Xbox précédentes sur tous les appareils possibles. Peu importe qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur portable, d’une ancienne Xbox One ou du PC. Il existe une version téléchargeable facultative pour chaque jeu. En raison de l’architecture matérielle compliquée, Sony ne peut proposer que des titres PlayStation 3 en flux. Et contrairement à Microsoft avec la Xbox Series, vous ne pouvez jouer qu’à des titres PS5 de pointe comme Returnal en téléchargement sur votre PlayStation 5.

Et puis il y a le prix : Game Pass Ultimate coûte 12,99 euros par mois, Sony veut 16,99 euros par mois pour un abonnement comparable.

Reste à savoir si la nouvelle PlayStation Plus vaut son prix. À partir de juin 2022, nous serons plus intelligents et mieux à même d’évaluer si le package global surpasse la concurrence Xbox ou s’il s’agit « juste » d’une autre alternative.