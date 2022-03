Windows 11 supprimera d’autres fonctionnalités de la barre des tâches

Nous avons beaucoup parlé de la future mise à jour de Windows 11. Le soi-disant Sun Valley 2 veut améliorer de nombreux domaines du système d’exploitation, mais des fonctions sont également parfois supprimées. La barre des tâches est l’un des éléments qui a le plus souffert du passage à Windows 11. Tout cela malgré le fait que de nombreuses demandes d’utilisateurs aient été résolues, elle va perdre une fonction.

La barre des tâches perdra une autre fonction dans Windows 11 en pensant aux tablettes

L’une des plus grandes critiques actuellement est l’impossibilité de faire glisser et déposer des fichiers sur les icônes de la barre des tâches. Il s’agit d’une fonctionnalité disponible dans les versions précédentes du système d’exploitation de bureau. La fonction glisser-déposer sur la barre des tâches était un moyen pratique d’effectuer plusieurs tâches. Ouverture de certains fichiers dans les applications sans avoir à naviguer dans le répertoire.

Microsoft a confirmé son intention de restaurer la fonctionnalité de glisser-déposer de la barre des tâches avec Sun Valley 2, également connue sous le nom de version 22H2. Alors que la capacité de glisser-déposer fait effectivement son retour, il s’avère que Microsoft prévoit de supprimer une autre fonctionnalité de la barre des tâches dans le cadre de ses efforts pour optimiser le système d’exploitation pour les tablettes.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Microsoft a récemment commencé à tester une barre des tâches optimisée pour les tablettes avec deux états : réduit et développé. Le plan consiste à réduire l’encombrement (supprimer temporairement certaines fonctionnalités de la barre des tâches) lorsque le système détecte que votre appareil est un « Tablette »afin que la barre des tâches puisse être facilement utilisée avec nos mains.

Cependant, il y a un hic : Microsoft supprime également des fonctionnalités de la version de bureau de la barre des tâches pour l’optimiser pour les tablettes. Dans la Build 22572 ou plus récente, il n’est plus possible de réorganiser ou de glisser-déposer des icônes dans la barre d’état système.

Comme vous le savez probablement, la barre d’état système, ou barre d’état système, est une fenêtre contextuelle sur la barre des tâches avec l’icône « ^ » et elle abrite des applications qui s’exécutent en arrière-plan, telles que Teams, Slack ou Dropbox. La barre d’état système réduit l’encombrement de la barre des tâches. Aider les utilisateurs à gérer facilement les applications Windows en arrière-plan.