Rockstar dévoile l’abonnement premium à GTA Online

En bref : à peine deux semaines après la sortie des versions de génération actuelle de Grand Theft Auto V et GTA Online, Rockstar a dévoilé un service d’abonnement premium pour le jeu. Il contient des baisses mensuelles de contenu exclusif dans le jeu et des bonus et des lancements à la fin de ce mois.

À partir du 29 mars, les joueurs de GTA Online sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series pourront s’inscrire à GTA+. Pour 5,99 $ par mois, ils recevront des bonus mensuels en monnaie du jeu et la possibilité de réclamer des propriétés uniques, des améliorations de véhicules et des cosmétiques.

Lors de leur inscription, les abonnés recevront immédiatement 500 000 $ d’argent dans le jeu et recevront à nouveau ce montant tous les mois. Les avantages pour le premier mois, se terminant le 27 avril, incluent une voiture avec une mise à niveau gratuite, une mise à niveau de yacht, des récompenses multipliées pour les courses, de l’argent bonus supplémentaire de « GTA + Shark Cards », et plus encore.

Les versions PS5 et Xbox Series de GTAV et GTA Online sont sorties le 15 mars avec des graphismes améliorés et des prix réduits qui durent jusqu’en juin. La version PS5 de GTA Online est gratuite jusque-là, donc cela pourrait être considéré comme un moyen pour Rockstar d’obtenir rapidement des revenus des joueurs sur cette console.

Selon les rapports de l’année dernière, GTA VI – en supposant que c’est ainsi que s’appellera la prochaine entrée principale – ne devrait pas arriver avant 2024 ou 2025. Le mois dernier, Rockstar a confirmé que le prochain GTA est en développement actif mais n’en a pas partagé d’autre. des détails.