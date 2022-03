Une sonde européenne capture l’image la plus haute résolution de la couronne solaire jamais prise

En bref : l’Agence spatiale européenne a partagé ce qu’elle prétend être l’image la plus haute résolution jamais prise du disque solaire complet et de l’atmosphère extérieure, la couronne. Le Solar Orbiter a dû prendre 25 images individuelles pour ajuster l’étoile entière dans une seule image. Le processus a pris plus de quatre heures car chaque image nécessitait environ 10 minutes d’exposition, plus un temps supplémentaire pour que l’engin s’ajuste entre les prises de vue.

Une série d’images a été capturée le 7 mars. Le joyau de la couronne de l’ensemble a été photographié à l’aide de l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) à une distance d’environ 46,6 millions de miles du Soleil, soit à mi-chemin entre la Terre et le Soleil.

La couronne a une température d’environ un million de degrés Celsius.

L’image en taille réelle peut être téléchargée sur le site Web de l’ESA. Il pèse plus de 56 Mo et à une résolution de 9 148 x 9 112, contient plus de 83 millions de pixels. L’ESA a même inclus une image à l’échelle de la Terre dans le coin supérieur droit à des fins de comparaison.

Le Solar Orbiter a été lancé le 10 février 2020 dans le cadre d’une opération conjointe entre l’ESA et la NASA. L’agence spatiale américaine exploite également sa propre sonde, connue sous le nom de Parker Solar Probe. À la fin de l’année dernière, il est devenu le premier vaisseau spatial à traverser l’atmosphère du Soleil. Les futures missions verront la sonde solaire Parker voler encore plus près du Soleil – à moins de 3,83 millions de miles de sa surface.