Remarque flexible entrante ? Le nom de code fait allusion à un nouveau pliable révélé aux côtés de Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

En un mot : il est presque certain que Samsung lancera cette année les quatrièmes versions des combinés Galaxy Z Fold et Z Flip, mais un tout nouveau troisième appareil pliable pourrait-il être dévoilé à leurs côtés ? Les rumeurs disent qu’il pourrait s’agir de l’un des dispositifs conceptuels intéressants ou des brevets que nous avons vus de la société ces derniers temps, comme le triple écran pliable ou l’ordinateur portable/écran Flex Note.

GalaxyClub rapporte qu’il a découvert les noms de code des prochains téléphones de Samsung. Le premier est B4; le B signifie Bloom, un nom de code pour le Galaxy Z Flip qui était autrefois considéré comme le nom du Z Flip 2. Le deuxième nom de code est Q4, qui est le Galaxy Z Fold 4, basé sur le fait que le Z Fold 3 portait le nom de code Q3. Ensuite, il y a le mystérieux N4.

Il existe plusieurs théories sur ce que pourrait être le N4. Une possibilité est qu’il s’agit d’un téléphone capable de se plier et de rouler – les utilisateurs tirent sur le bord pour étendre l’écran – qui est apparu dans un brevet déposé en juin de l’année dernière.

Le N4 pourrait également être un appareil pliable repéré dans un autre brevet : le téléphone à trois écrans à double pliage que Samsung a présenté sous une forme de prototype en août. Sa conception permet à l’un des trois écrans principaux de servir d’écran extérieur lorsque le téléphone est fermé, et il est même livré avec un port HDMI.

Mais une option plus probable, étant donné son nom, est que N4 est le Flex Note. Samsung a présenté ce concept d’écran OELD pliable au CES 2022. Il fonctionne comme un ordinateur portable de 13 pouces mais peut également s’ouvrir sur un écran de 17 pouces. Samsung n’a jamais révélé de date de sortie potentielle à l’époque, alors une version finale pourrait-elle être dévoilée cette année ?

Alternativement, N4 pourrait être un appareil que nous n’avons jamais vu auparavant. Quoi qu’il en soit, on dit que N4 reçoit un lancement limité un peu comme le Galaxy Fold original, suggérant que Samsung veut tester les eaux avant toute sortie à grande échelle. Nous en saurons plus plus tard dans l’année, peut-être en août.