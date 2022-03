Le développement de Stalker 2 aurait été transféré en République tchèque

Pourquoi c’est important : Le développement de l’un des jeux les plus attendus de 2022 a dû être interrompu en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des rapports récents ont indiqué que le studio qui y travaillait envisageait de déménager en République tchèque pour terminer le jeu.

Cette semaine, une source anonyme a déclaré au site de jeu tchèque Vortex que des membres du développeur de Stalker 2, GSC Game World, se sont rendus à Prague pour demander une licence commerciale. Le studio est actuellement basé à Kiev, la capitale ukrainienne, qui fait l’objet d’attaques constantes depuis que la Russie a envahi le pays.

Les premiers rapports sont venus de Pavel Dobrovsky de Retro Nation et d’autres personnes impliquées dans l’industrie tchèque du jeu. Pavel Barák de l’Association tchèque des développeurs de jeux a déclaré que le groupe avait entamé des négociations avec GSC après avoir envisagé de fuir l’Ukraine pour un pays voisin.

Část ukrajinského studia GSC Game World (pracují na Stalker 2) se přesunuje do Prahy. – Pavel Dobrovsky (@ashnobe) 21 mars 2022

Stalker 2 devait initialement sortir en avril sur les consoles PC et Xbox Series, mais a été retardé jusqu’en décembre. Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, GSC a confirmé qu’elle avait temporairement arrêté le développement afin de fournir de l’aide.

Plus tôt ce mois-ci, GSC a également apporté une modification subtile au titre de Stalker 2, en changeant son sous-titre de « Heart of Chernobyl » à « Heart of Chornobyl ». Le premier est la translittération anglaise du nom russe de la ville titulaire, tandis que le second est l’orthographe ukrainienne.