Chaque bricoleur a besoin de ce ruban à mesurer à 200 $

Pourquoi c’est important : Si vous avez déjà tâtonné avec un ruban à mesurer, vous pouvez apprécier toutes les fonctionnalités que le T1 Tomahawk a à offrir. Qu’il s’agisse d’accrocher une photo ou de marquer l’endroit où couper un morceau de bois, les professionnels et les amateurs peuvent bénéficier d’un outil de mesure qui fait à peu près tout.

Mardi, la startup d’outils de construction Reekon Tools a lancé une campagne Kickstarter pour son dernier gadget, le T1 Tomahawk. Le T1 est un ruban à mesurer un peu volumineux, mais il compense l’encombrement avec tant de fonctionnalités pratiques qu’il est difficile de se plaindre.

En son cœur, le Tomahawk est un ruban à mesurer professionnel haut de gamme avec toutes les fonctionnalités que vous attendez, comme un crochet omnidirectionnel, un verrou de lame et une lame remplaçable. Là où le T1 brille, c’est sa liste presque écrasante de fonctionnalités. Sérieusement. Il y a tellement de choses que cet appareil peut faire que nous ne mentionnerons que la fonctionnalité que nous trouvons la plus intrigante.

Le Tomahawk T1 mesure un peu plus de 6 pouces de long et pèse environ une livre et demie. Il dispose de deux écrans numériques : un OLED monté sur le dessus et un écran E-Paper monté sur le côté. L’OLED est principalement utilisé pour afficher une lecture numérique de la mesure. L’écran E-Paper a diverses fonctions, y compris la liste des mesures récentes et l’affichage des mesures précédemment stockées.

L’outil comporte huit boutons, dont beaucoup ont plusieurs fonctions. Par exemple, le bouton utilisé pour basculer entre les mesures métriques et impériales inverse également l’orientation de l’affichage supérieur lorsqu’il est appuyé longuement. Les autres boutons incluent la capture (une mesure), le curseur haut/bas, la mesure absolue depuis l’avant ou l’arrière du châssis, l’effacement et le laser.

Oui. Laser. L’un des principaux arguments de vente du Tomahawk est un projecteur à ligne laser, qui crée une ligne verte brillante de chaque côté de la règle. Le laser peut aider à marquer une mesure ou à fixer un alignement horizontal ou vertical. En parlant de notation, le T1 a un clip pour un crayon ou un stylo, donc mesurer et marquer est presque une seule étape.

Le Tomahawk est équipé de Bluetooth pour communiquer avec une prochaine application mobile. L’application ajoute des fonctionnalités supplémentaires en étant capable d’enregistrer des flux de travail et d’autres informations pertinentes sur un travail. Vraisemblablement, des choses comme enregistrer des listes de coupe et les envoyer à d’autres membres d’équipage peuvent être facilitées via l’application.

L’appareil n’est pas sans inconvénients. D’une part, c’est relativement fragile pour un ruban à mesurer. Les rubans à mesurer professionnels standard peuvent résister aux chutes de grandes distances. Le Tomahawk n’est évalué qu’à un mètre. Cependant, il dispose de plusieurs points de fixation pour les dragonnes ou autres dispositifs de fixation pour compenser cette faiblesse.

Le prix est également un facteur décisif pour l’utilisateur occasionnel. Il se vend 260 $ mais peut être pré-commandé via la page Kickstarter de Reekon pour un engagement de 199 $. Les deux prix diminuent l’attrait de l’appareil pour un usage domestique, mais ce n’est pas déraisonnable pour les amateurs ou les professionnels de la construction par rapport aux autres offres de bandes numériques. De plus, il y a tellement plus que cette bande peut faire, vous devriez vraiment consulter la description de Kickstarter.

Reekon a lancé sa campagne de financement mardi avec le modeste objectif de récolter 10 000 $. Il a brisé cet objectif en moins de 24 heures et, au moment de la publication, se situe à 1,28 million de dollars avec 58 jours restants dans la collecte de fonds. Les personnes intéressées doivent agir rapidement si elles en veulent un pour 199 $. Il n’en reste plus que huit avant que le prix minimum n’atteigne 229 $.