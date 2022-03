Ghostwire : la configuration système requise pour Tokyo mise à jour avec le ray tracing et le DLSS

En bref : avec Ghostwire : Tokyo qui devrait être lancé cette semaine, Bethesda et Tango Gameworks ont fourni plus d’informations sur l’utilisation du ray tracing et de la reconstruction d’image par la version PC. Bethesda a même ajusté la configuration système requise du jeu pour compenser la prise en charge du ray tracing, du DLSS et du FSR.

Cette semaine, Nvidia a confirmé Ghostwire: Tokyo proposera des ombres et des reflets tracés par rayons ainsi que DLSS avec ses derniers pilotes graphiques. Bien que la société n’ait pas fourni le type de graphique de référence détaillé qu’elle a utilisé dans le passé pour expliquer les améliorations des performances DLSS, Nvidia affirme que la fonctionnalité peut doubler la fréquence d’images de Ghostwire.

Bethesda a récemment révélé un nouvel ensemble d’exigences système pour le jeu d’action-aventure à la première personne de Tango Gameworks, qui ajoute trois niveaux de spécifications recommandées pour jouer au jeu avec le ray tracing activé. Tango a ajouté la configuration système de base le mois dernier à la page Steam de Ghostwire, mais ils ne prennent pas en compte le ray tracing.

Les nouvelles spécifications ressemblent beaucoup aux anciennes, qui elles-mêmes n’étaient pas hors de l’ordinaire par rapport à d’autres jeux récents. Le seul changement est l’ajout des cartes graphiques RTX de Nvidia ou des GPU de la série RX 6000 d’AMD. Pour jouer à Ghostwire aux paramètres maximum en 4K avec le ray tracing, Bethesda recommande un RTX 3080 ou RX 6900 XT pour les joueurs utilisant DLSS en mode qualité ou FSR en mode équilibré. Les exigences RT minimales et recommandées supposent que DLSS et FSR sont désactivés.

Minimum (720p avec des réglages bas) : Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 4770k à 3,5 GHz ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT (VRAM 6 Go ou supérieure)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : stockage SSD recommandé Recommandé (1080p avec des paramètres élevés) : Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 6700 à 3,4 GHz ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia GTX 1080 ou AMD RX 5600 XT (VRAM 6 Go ou supérieur)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : Stockage SSD Le plus élevé (4K avec les paramètres les plus élevés) : Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia RTX 2080S / RTX 3070 ou AMD RX 6800 XT (VRAM 8 Go ou supérieure)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : Stockage SSD RT minimum (1080p avec des réglages bas) : Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia RTX 2060 (VRAM 6 Go ou supérieur) ou AMD RX 6700 XT (VRAM 8 Go ou supérieur)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

DLSS (Nvidia) : désactivé / FSR 1.0 (AMD) : désactivé

Notes supplémentaires : Stockage SSD RT recommandé (1440p avec des réglages élevés) : Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia RTX 3070 (VRAM 8 Go ou supérieur) ou AMD RX 6800 (VRAM 12 Go ou supérieur)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

DLSS (Nvidia) : désactivé/ FSR 1.0 (AMD) : désactivé

Notes supplémentaires : Stockage SSD RT le plus élevé (4K avec les paramètres les plus élevés) Système d’exploitation : Windows 10 64 bits version 1909 ou supérieure

Processeur : Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia RTX 3080 (VRAM 10 Go ou supérieure) ou AMD RX 6900 XT (VRAM 12 Go ou supérieure)

DirectX : version 12

Stockage : 20 Go d’espace disponible

DLSS (Nvidia) : Qualité/ FSR 1.0 (AMD) : Équilibré

Notes supplémentaires : Stockage SSD

Ghostwire: Tokyo sort le 25 mai sur PC et PlayStation 5 en exclusivité chronométrée sur console.