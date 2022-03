Stranger Things 4 a de sérieuses vibrations Nightmare on Elm Street, et pour une bonne raison

La grande image: Netflix a récemment partagé une collection de photos de la prochaine saison de Choses étranges illustrant un casting résolument plus mature et une sensation générale plus sombre. Cela ouvre la voie à un pivot intéressant alors que la série se prépare pour sa dernière saison dans un avenir proche.

Lorsque Stranger Things a été créé sur Netflix il y a près de six ans, la plupart des acteurs principaux étaient encore des enfants. À juste titre, le spectacle avait plus une sensation d’horreur Goosebumps. « Ce ne sont plus des enfants – ce sont vraiment des adolescents à part entière », a déclaré le co-créateur Matt Duffer à Netflix Queue dans une récente interview.

Cela a offert aux frères Duffer une occasion unique de se pencher encore plus sur le genre de l’horreur. « Nous avons pensé qu’ils devraient être seuls [version] de A Nightmare on Elm Street essentiellement. »

C’est une comparaison appropriée étant donné que Robert Englund, qui a joué Freddy Krueger dans la série A Nightmare on Elm Street, a un rôle récurrent dans Stranger Things 4.

L’idée est également intéressante du point de vue des Easter-eggs. Nous savons déjà que Ghostbusters vit dans l’univers de Stranger Things, alors pourquoi A Nightmare on Elm Street ne pourrait-il pas exister également ? Le timing du monde réel fonctionne car les deux premiers films de la série étaient sortis au moment où le réglage du printemps 1986 de la saison quatre se produit. Avec Englund comme acteur, il serait bien de voir une référence à son personnage emblématique, même si ce n’est que subtilement.

Choses étranges 4 est divisé en deux volumes. Le premier devrait arriver le 27 mai, suivi du volume deux cinq semaines plus tard le 1er juillet. En attendant, vous pouvez rattraper – ou revoir – les saisons passées sur Netflix et consulter les quatre bandes-annonces de la saison quatre sur YouTube. .