Apple se serait associé à Samsung pour supprimer l’encoche des futurs iPhones

En bref : Alors que les rumeurs abondent sur une encoche en forme de pilule sur le prochain iPhone 14 Pro, Apple pourrait travailler à supprimer entièrement la pollution visuelle de l’écran sur ses iPhones Pro dès l’année prochaine. La société aurait établi un partenariat avec Samsung, qui prévoit de lancer sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération dans le Galaxy Z Fold5.

La division d’affichage de Samsung serait en train de développer une nouvelle technologie de caméra sous panneau qui pourrait entraîner la mort de l’encoche d’affichage sur l’iPhone d’Apple. Apple a sans vergogne introduit la fonctionnalité de signature avec l’iPhone X en 2017. Alors que la plupart des utilisateurs d’iPhone ont appris à vivre avec, d’autres sont allés jusqu’à poursuivre la société Cupertino pour « mentir » sur la taille de l’écran.

The Elec rapporte que Samsung a une technologie en développement qui pourrait permettre à Face ID et à la caméra frontale de fonctionner sous l’écran. Les analystes s’attendent à ce que le géant coréen de la technologie utilise la nouvelle technologie dans une nouvelle gamme de téléphones Galaxy pliables l’année prochaine, et Apple pourrait potentiellement l’appliquer aux modèles d’iPhone 15 Pro.

Samsung a déjà intégré une caméra sous-écran dans le Galaxy Z Fold3, mais la plupart des critiques ont trouvé la qualité décevante même si les attentes n’étaient pas si élevées. La densité de pixels sur la caméra frontale est relativement inférieure à celle du reste de l’écran, permettant ainsi à autant de lumière que possible d’atteindre le capteur de sous-affichage. Cependant, cela se traduit par une capture de mauvaise qualité qui doit être trop affinée par le logiciel de l’appareil photo Samsung.

Une autre plainte courante était que la caméra sous-écran n’est pas très bien masquée et peut devenir une distraction lors de l’utilisation d’applications avec un arrière-plan lumineux. Pourtant, nous parlons d’une implémentation de première génération, et Samsung a probablement trouvé un moyen d’améliorer cela en utilisant des matériaux plus avancés.

Samsung Display aurait fait appel à la société canadienne OTI Lumionics pour ce projet de nouvelle génération. Cette dernière société est spécialisée dans le développement de technologies d’affichage transparent utilisant une approche basée sur l’apprentissage automatique et a consacré ces dernières années à la recherche de nouvelles méthodes de structuration de cathode pour les capteurs d’image IR et CMOS. En bref, l’entreprise peut créer une fine grille de fenêtres transparentes microscopiques dans les couches de cathode et de pixels des écrans OLED.

Auparavant, la rumeur disait qu’Apple travaillait avec LG Display pour enterrer Face ID sous l’écran, car ce dernier développe également une technologie similaire. Selon les plans de LG, il souhaite atteindre une transmission de la lumière de 20 % d’ici 2023 et de 40 % d’ici 2024.