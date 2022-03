Si vous prenez beaucoup de captures d’écran, ShareX est un excellent utilitaire gratuit

ShareX est un programme gratuit et open source qui vous permet de capturer ou d’enregistrer n’importe quelle zone de votre écran et de la partager d’une simple pression sur une touche. Il permet également de télécharger des images, du texte ou d’autres types de fichiers vers plus de 80 destinations prises en charge parmi lesquelles vous pouvez choisir.

ShareX prend en charge de nombreuses façons de capturer ou d’enregistrer votre écran.

Les principales méthodes de capture sont :

Plein écran

Fenêtre active

Moniteur actif

Menu Fenêtre

Menu du moniteur

Région

Région (Lumière)

Région (transparent)

Dernière région

Région personnalisée

Enregistrement d’écran

Enregistrement d’écran (GIF)

Capture de défilement

Capture de page Web

Capture de texte (OCR)

Capture automatique

Il existe de nombreux paramètres de capture d’écran configurables tels que l’affichage du curseur, la capture de fenêtre transparente, la capture différée, la sélection de plusieurs régions avec différentes formes, etc.

Après la capture, les tâches automatisées suivantes peuvent être exécutées :

Afficher le menu des tâches rapides

Afficher la fenêtre « Après la capture »

Ajouter des effets d’image / filigrane

Annoter l’image

Copier l’image dans le presse-papiers

Imprimer l’image

Enregistrer l’image dans un fichier

Enregistrer l’image dans le fichier sous…

Enregistrer l’image miniature dans le fichier

Effectuer des actions

Copie du fichier dans le presse-papiers

Copier le chemin du fichier dans le presse-papiers

Afficher le fichier dans l’explorateur

Reconnaître du texte (OCR)

Afficher la fenêtre « Avant le téléchargement »

Télécharger l’image sur l’hôte

Supprimer le fichier localement

Par exemple, l’image capturée peut être ouverte dans l’annotateur d’image et après cela, l’image peut être automatiquement enregistrée sur le disque dur et téléchargée vers la destination de votre choix.

ShareX vous permet de télécharger n’importe quel type de fichiers avec ces méthodes :

Téléverser un fichier

Télécharger le dossier

Télécharger depuis le presse-papiers

Télécharger à partir de l’URL

Téléchargement par glisser-déposer

Télécharger à partir du menu contextuel du shell Windows

Télécharger depuis Windows envoyer vers le menu

Dossier de surveillance

Après le téléchargement, l’une des tâches automatisées suivantes peut être exécutée :

Afficher la fenêtre « Après le téléchargement »

Raccourcir l’URL

Partager l’URL

Copier l’URL dans le presse-papiers

Ouvrir le lien

Afficher la fenêtre du code QR

Par exemple, l’URL de l’image téléchargée peut être automatiquement raccourcie à l’aide de l’un des 15 services de raccourcissement d’URL et l’URL raccourcie peut être copiée dans le presse-papiers.

ShareX est également livré avec quelques outils de productivité simples :

Pipette à couleurs

Sélecteur de couleur d’écran

Annoter l’image

Effets d’image

Vérification de hachage

Changeur DNS

QR Code

Règle

Indexeur d’annuaire

Combinateur d’images

Miniature d’image

Vignette vidéo

Client FTP

Tweeter un message

Test du moniteur

ShareX dispose d’un système avancé de raccourcis clavier qui vous permet d’utiliser l’une de ces méthodes de capture, des options de téléchargement ou des outils avec leurs propres paramètres de tâche. Ceux-ci sont appelés « Workflows ». Les flux de travail permettent à chaque raccourci clavier d’avoir ses propres tâches après la capture, après les tâches de téléchargement, la destination, etc. Par exemple, vous pouvez configurer votre raccourci clavier d’enregistrement d’écran pour le télécharger vers une destination spécifique, en contournant la destination par défaut. De cette façon, seules les vidéos seront téléchargées vers cette destination de fichier configurée.

Quoi de neuf: