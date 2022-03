Le flux Instagram se divise en trois et revient dans l’ordre chronologique

Instagram a introduit deux nouveaux flux conçus pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils peuvent voir dans l’application. Voici comment fonctionnent les « Favoris » et les « Suivis ».

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, l’avait annoncé depuis un certain temps, mais maintenant le changement est arrivé en effet pour les utilisateurs du social : Instagram se divise en trois et sépare l’expérience du flux principal en trois catégories différentes. La traditionnelle page d’accueil actuellement régie par l’algorithme est alors flanquée de « Favoris » et de « Followers », deux flux qui permettent aux utilisateurs de personnaliser davantage l’expérience au sein de l’application de partage de photos et de vidéos.

Le flux qui caractérisait jusqu’à présent Instagram restera accessible à tous : c’est celui que nous connaissons bien désormais, composé à la fois de posts de nos amis et de contenus sélectionnés par l’algorithme, le tout dans un ordre pas forcément chronologique. Il sera flanqué du flux Favoris, où seront présents les messages les plus récents des contacts, que nous sélectionnerons à la main, en les insérant parmi nos favoris. Ces utilisateurs auront également une sorte de priorité dans le flux principal. Enfin, le flux Suivi affichera les publications de toutes les personnes que nous suivons, par ordre chronologique. Une solution similaire à ce qu’était Instagram par le passé, donc.

Pour sélectionner les différentes options de flux, appuyez simplement sur le logo Instagram en haut à gauche de l’application iOS et Android, puis choisissez l’un des éléments dans le menu déroulant. En ce qui concerne la liste des favoris, cependant, pour ajouter un contact, il suffit d’aller dans le menu approprié et de cliquer sur le bouton « Ajouter » à côté du profil que nous voulons indiquer comme favori. Jusqu’à 50 comptes peuvent être ajoutés à cette liste. Ils seront indiqués dans le flux par une icône étoile. « Pour améliorer constamment l’expérience sur Instagram, nous continuerons à tester de nouvelles fonctionnalités telles que les favoris et les abonnés », a expliqué la société dans un communiqué. « Nous voulons offrir plus de choix et un meilleur contrôle sur les contenus et rendre le temps passé sur Instagram de plus en plus personnalisable. »