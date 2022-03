Maintenant, nous savons ce qui nous rend ennuyeux, la science nous dit

Les caractéristiques, les emplois et les loisirs des personnes perçues comme inintéressantes ont été analysés par une équipe de recherche anglaise qui a identifié ce qu’est le stéréotype de l’ennui.

Bien que nous fassions probablement tout notre possible pour être intéressants, certaines personnes peuvent être perçues comme lourdes et ternes par d’autres. Mais qu’est-ce qui nous rend vraiment ennuyeux ? Une équipe de recherche de l’Université d’Essex au Royaume-Uni l’a découvert dans un article qui vient d’être publié dans le Bulletin de la personnalité et de la psychologie sociale a examiné les caractéristiques, les emplois et les passe-temps des personnes considérées comme ennuyeuses.

L’étude, qui a examiné plus de 500 personnes dans cinq expériences dans cinq études différentes, a identifié les caractéristiques saillantes du stéréotype de l’ennui, soulignant que, qui est étiqueté comme ennuyeux, est également considéré comme manquant de compétence interpersonnelle et est socialement évité. Dans les deux premières études, qui portaient sur un total de 463 personnes, les chercheurs ont demandé aux participants d’écrire une liste de caractéristiques ennuyeuses puis de les évaluer : cela a conduit à identifier les cinq emplois et loisirs les plus perçus comme monotones et ennuyeux :

l’analyse des données, la comptabilité, le conseil financier et les assurances, le nettoyage et le travail en banque ressortent comme les métiers les moins attractifs ;

dormir, pratiquer sa religion, regarder la télé, observer les animaux et s’initier aux maths sont considérés comme les passe-temps les plus ennuyeux.

Aux questions sur les caractéristiques de l’ennui, les participants ont attribué des aspects tels que ne pas avoir d’intérêts, manquer d’humour, être discret et un peu pleurnichard. « Plus les caractéristiques typiques de l’ennui décrivent une personne, plus les gens sont perçus comme ennuyeux – a expliqué l’équipe -. Ceci est important pour les conséquences sociales d’une telle perception, car l’ennui stéréotypé conduit à éviter ces personnes« .

Dans deux autres études menées par l’équipe, les participants ont reçu des descriptions de personnes imaginaires basées sur les « caractéristiques ennuyeuses » qui ont émergé dans la première étude (y compris des indications telles que « sans instruction » ou « a une voix monotone »), montrant que qui était considéré comme ennuyeux était en fait perçu comme manquant de chaleur et de compétence interpersonnelle, ce pour quoi il était socialement évité.

Dans la dernière étude, lorsqu’on a demandé aux participants à l’étude de quantifier financièrement la récompense qu’ils accepteraient de passer du temps avec une personne ennuyeuse, représentée dans un dessin animé, les sommes d’argent données pour supporter les personnes ennuyeuses étaient nettement plus élevées que celles spécifié pour les personnes moins ennuyeuses. « Les perceptions peuvent changer, mais les gens peuvent ne pas prendre le temps de parler à ceux qui ont un emploi ou qui s’adonnent à des passe-temps « ennuyeux », préférant plutôt les éviter.», a déclaré le Dr Wijnand Van Tilburg du Département de psychologie de l’Université d’Essex et auteur principal de l’étude. Ces personnes n’ont donc pas la possibilité de prouver aux autres qu’elles ont tort et de réfuter ces stéréotypes négatifs« .

Cependant, ce qui a le plus frappé les chercheurs, c’est le fait que les personnes ennuyeuses sont également considérées comme incompétentes, malgré le fait que ces deux aspects ne sont pas liés. « Je n’aurais jamais pensé que les comptables étaient perçus comme ennuyeux plutôt que comme des personnes efficaces et parfaites pour faire du bon travail sur la déclaration de revenus – ajouté Van Tilburg -. La vérité est que les gens comme les banquiers et les comptables sont très capables et ont du pouvoir dans la société… peut-être devrions-nous essayer de ne pas les contrarier et les stéréotyper comme ennuyeux !« .