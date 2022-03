Le dernier patch de Gran Turismo 7 repose davantage sur les microtransactions et les joueurs sont énervés

Facepalm : La série Gran Turismo est incontestablement l’un des simulateurs de conduite les plus populaires jamais sortis. Le lancement de GT7 a été accueilli favorablement par les critiques, le considérant comme un départ des efforts précédents et un retour aux véritables racines du jeu. Malgré les éloges, les joueurs examinent absolument le chef-d’œuvre de conduite de Sony sur Metacritic pour les modifications et les fonctionnalités introduites avec le patch le plus récent du jeu.

Les critiques récentes des joueurs de GT7 ne sont pas le résultat de visuels, de contrôle ou de physique de jeu mal conçus. Au contraire, la plupart diraient que GT7 est aussi raffiné qu’on pourrait s’y attendre, offrant des graphismes accrocheurs, un son et un niveau de contrôle qui permet aux joueurs de se sentir comme s’ils étaient dans le siège du conducteur. Au lieu de cela, les scores des utilisateurs de rang inférieur continuent de s’accumuler en raison du dernier correctif de Sony, qui a accru la dépendance aux microtransactions et a considérablement augmenté la difficulté à gagner des crédits dans le jeu.

Les crédits sont la monnaie du monde de Gran Turismo, et historiquement, les joueurs pouvaient organiser des courses pour gagner des sommes suffisantes pour agrandir leur garage, du moins jusqu’au patch 1.07, qui a depuis ajusté les récompenses pour 18 courses différentes que les joueurs fréquentaient auparavant pour remplir leurs informations. compte bancaire du jeu. Cet ajustement de récompense rend les crédits beaucoup plus difficiles à gagner, mettant de nombreuses voitures haut de gamme du jeu hors de portée de quiconque ne souhaite pas acheter de crédits via le système de microtransaction du jeu ou passer jusqu’à 20 heures à broyer pour un seul véhicule.

Le changement n’a pas bien plu à la base de fans de l’exclusivité PlayStation, beaucoup ne la considérant que comme une ponction d’argent par Sony et Polyphony Digital. Au moment de la publication, le score utilisateur Metacritic du jeu se situe à un lamentable 2,2, sous-performant officiellement certains des précédents détenteurs des pires scores de Sony, notamment World of Warriors (2,9) et NBA 10 The Inside de la PSP (3,0). Les critiques négatives ont été encore alimentées par une panne imprévue plus tôt cette semaine qui a rendu le jeu pratiquement injouable pendant près de 24 heures.

Les joueurs qui ne veulent pas passer littéralement des jours de leur vie à gagner un véhicule peuvent acheter des crédits dans le jeu pour de l’argent réel, bien que le prix puisse varier en fonction de l’emplacement géographique. Quel que soit l’endroit, soyez assuré que les roues les plus chaudes du jeu ne seront pas bon marché. Les joueurs peuvent s’attendre à payer jusqu’à 20 millions de crédits pour certaines des voitures légendaires du jeu.

Avec une monnaie du jeu évaluée à 19,99 $ pour 2 000 000 de crédits aux États-Unis, ces légendaires ont une valeur équivalente dans le monde réel de 200 $ chacun. C’est un mouvement semblable au fiasco Battlefront II d’EA en 2017 lorsque les joueurs ont calculé que le déverrouillage de tout le contenu du jeu de base prendrait 4 528 heures de jeu ou 2 100 $ en microtransactions. Dans ce cas, le retour des fans a amené EA à arrêter toutes les microtransactions et à repenser sa stratégie de monétisation. Nous devrons attendre de voir comment Sony et Polyphony gèrent le bombardement de la revue GT7.