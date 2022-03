Quelle est la fréquence des parents de même sexe chez les animaux

Une homogénéisation a également été observée chez les animaux, en particulier chez les oiseaux. Voici à quel point c’est courant et ce que cela implique.

Dans notre espèce, il existe des familles dans lesquelles les parents (ou le parent seul) peuvent être hétérosexuels et/ou homosexuels, avec des enfants biologiques et adoptifs. Mais que se passe-t-il dans le règne animal ? Quelle est la fréquence de l’homogénéisation – une condition dans laquelle les parents sont du même sexe – chez les animaux ? Cette question a été répondue par certains experts interrogés par IFLScience. Tra essi figura il professor Paul Rose, docente di Zoologia presso l’Università di Exeter, che ha sottolineato l’importanza di fare attenzione a lanciarsi in affermazioni antropomorfe sulla sessualità e sul genere degli animali, visto che alcune caratteristiche sono proprie “dell’animale homme ».

Ayant fait cette prémisse nécessaire, il est possible de faire plusieurs exemples d’homogénéitorialité chez les animaux. Les cas les plus connus des universitaires et du grand public sont ceux des manchots homosexuels gardés en captivité, auxquels ont été confiés des œufs abandonnés par les femelles. Parmi les histoires les plus significatives figure celle de Ping et Skipper, deux manchots royaux (Aptenodytes patagonicus) originaires de l’Antarctique et hébergés au zoo de Berlin, qui ont adopté un œuf laissé par la seule femelle présente dans la structure. Les deux manchots communs ou manchots papous (Pygoscelis papua) Sphen et Magic, accueillis à l’aquarium Sea Life de Sydney, ont également fait la une de l’actualité internationale. Les deux pingouins homosexuels ont commencé à préparer le nid et à montrer un comportement reproducteur, il a donc été décidé de leur donner un œuf en plastique ; cependant, les scientifiques ont rapidement remis au «Sphengic» – c’est leur surnom – un véritable œuf, dont ils se sont occupés comme un couple de pingouins hétérosexuels. Tout comme Elmer et Lima, deux manchots de Humboldt (Spheniscus humboldti) hébergés au zoo Rosamond Gifford de Syracuse, qui ont reçu un œuf à éclore dans le cadre du programme de conservation de cette espèce particulièrement menacée.

La garde biparentale, c’est-à-dire avec les deux parents s’occupant des petits, est tout à fait normale pour l’homme, mais ce n’est pas du tout le cas pour de nombreux autres mammifères, chez qui bien souvent seule la femelle s’occupe d’eux. Parfois, les femelles sont même obligées de défendre la progéniture de la violence des mâles, qui tentent de les éliminer juste pour pousser la femelle à s’accoupler à nouveau. Chez les oiseaux, en revanche, les traitements biparentaux sont répandus. Les deux parents, en effet, peuvent alterner dans la couvaison et l’alimentation de la progéniture, qui a besoin de soins pendant un certain temps avant de devenir autonome. Dans les bianconi ou aigles des serpents, par exemple, après l’éclosion, la femelle reste dans le nid pour protéger les poussins, tandis que le mâle va et vient en portant des proies pour le partenaire et les jeunes. « Chez les oiseaux, à part le frai, un mâle peut faire tout ce qu’une femelle peut faire. Il peut incuber, nourrir les poussins et il peut protéger le nid des prédateurs », a déclaré à IFLScience le professeur Marlene Zuk, professeur de biologie évolutive à l’Université du Minnesota. C’est précisément pour cette raison que chez les oiseaux, l’homogénéisation est un trait qui peut être observé.

En plus des pingouins, il existe des cas connus de couples de cygnes noirs mâles (Cygnus atratus) qui ont réussi à élever un œuf en Australie. Ces couples – qui bien sûr ne pondent pas – peuvent même chasser un mâle et une femelle d’un nid pour s’approprier un œuf et le faire éclore. Incroyablement, leur taux d’envol (succès d’éclosion) serait encore plus élevé que celui d’un couple de cygnes hétérosexuels, comme en témoigne l’étude Ecological Studies of the Black Swan III. Comportement et organisation sociale ». Mais il s’agit de 40 ans de recherche et les résultats doivent donc être pris avec prudence. L’homogénéitorialité a également été observée chez les flamants roses, chez qui elle serait cependant déclenchée par le nombre déséquilibré entre mâles et femelles en captivité. « C’est généralement un artefact de l’environnement carcéral », a expliqué le professeur Rose. L’étude « Investigating parental care behavior in same-sex pairing of zoo great flamingo (Phoenicopterus roseus) » a suivi le comportement d’un couple de flamants roses femelles, trouvant une analogie complète avec celui d’un couple hétérosexuel. D’autres cas d’homogénéité ont été observés chez les vautours (en captivité) et chez les albatros de Laysan (à l’état sauvage). Bien qu’il existe des cas connus, il ne faut cependant pas le confondre avec ce qui se passe dans notre espèce. « Les gens sont fluides dans leur sexualité et il n’y a pas d’échelle hétéronormée. Mais dans le règne animal, les exemples d’accouplement homosexuel ne peuvent pas être considérés comme étant liés à l’ADN ou déterminés par les attractions et les désirs d’un individu (nous ne pouvons tout simplement pas le mesurer) », a déclaré le professeur Rose à IFLScience. Le scientifique souligne que les pressions environnementales ou « d’autres facteurs indépendants de leur volonté » peuvent pousser les animaux à l’homogénéité.