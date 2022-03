Il y a un son parfait quand il s’agit de choisir votre sonnerie d’alarme et maintenant nous savons ce que c’est

Des chercheurs australiens l’ont identifié en analysant comment les alarmes et les mélodies sont perçues au réveil.

Quel est le meilleur son pour l’alarme du matin ? Pythagore s’est posé cette même question vers 500 av. J.-C., réfléchissant à l’efficacité de certains chants spécifiques qui auraient eu la capacité de contrer la somnolence matinale. Et il semble qu’il ait eu raison, étant donné que des chercheurs australiens ont montré que certains sons peuvent nous rendre plus actifs dès les premiers instants de la journée. Ces sons, en particulier, ont la particularité d’avoir une mélodie plus ou moins douce, mais toujours capable de donner de l’énergie à l’auditeur.

Comment le cerveau se réveille

Pour comprendre pourquoi certaines sonneries sont plus efficaces que d’autres, il est cependant nécessaire de savoir comment notre cerveau réagit aux stimuli du réveil matinal, une phase qui est scientifiquement définie comme « l’inertie du sommeil » et qui décrit l’état cognitif de vigilance réduite. « La transition du sommeil à l’éveil ne suit pas un schéma similaire à un interrupteur marche / arrêt, comme le révèlent les techniques d’imagerie cérébrale – expliquer à La conversation Stuart McFarlane, chercheur en perception auditive et cognition au Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), et Adrian Dyer, professeur associé à l’Université RMIT -. L’excitation repose sur des processus biologiques complexes, y compris une allocation accrue du flux sanguin vers le cerveau« .

Au cours de l’éveil, les régions du cerveau impliquées dans les performances d’alerte (les régions corticales préfrontales) mettent plus de temps à « démarrer » que d’autres zones (comme les ganglions de la base) qui sont importantes pour l’éveil. « Cela signifie que nous pouvons être éveillés, mais pas tout à fait« Indiquez les savants, soulignant également que »l’activité du flux sanguin dans le cerveau diminue après le réveil« . Ainsi, un état d’éveil alerte peut en partie nécessiter des mécanismes qui favorisent la redistribution du flux sanguin vers le cerveau, ce que peuvent faire certains types de sons et de musique.

Un autre facteur qui affecte le réveil est la phase de sommeil à ce moment-là. « Vous êtes moins susceptible de vous sentir groggy lorsque vous vous réveillez d’un sommeil léger, par rapport à une onde lente plus profonde ou à un sommeil paradoxal, l’étape de sommeil la plus exigeante pour vous réveiller complètement.« .

Mais l’efficacité de l’alarme dépend aussi de l’âge. « Les jeunes âgés de 18 à 25 ans ont besoin d’alarmes plus fortes que les seniors et les préadolescents, qui ont besoin d’un seuil encore plus élevé que les jeunes adultes« Les experts précisent.

La fréquence du son et de la mélodie

Lorsqu’il s’agit de choisir une sonnerie d’alarme, quelle est exactement la meilleure alternative ? Un nombre croissant d’études ont indiqué que certains sons peuvent affecter positivement les performances humaines après le réveil. Plus précisément, une revue systématique publiée par McFarlane et Dyer en 2020 a montré que les sons avec des fréquences autour de 500 Hz semblent être plus efficaces pour contrer les effets de l’inertie du sommeil que les sons avec des fréquences supérieures à 2 000 Hz.

« Cependant, il n’y a pas suffisamment de preuves pour dire que cela est vrai à tous les âges, mais nous supposons que le même type de son serait également utile pour les adultes.« Dit les chercheurs, qui ont également observé comment certains signaux vocaux, par exemple » réveil « , fonctionnent mieux que les fréquences plus élevées, bien qu’ils ne soient pas aussi efficaces que les sons avec des fréquences autour de 500 HZ, similaires à ceux préinstallés dans la plupart des téléphones mobiles Téléphone (s.

Comme indiqué, les chercheurs ont également découvert que le type de mélodie joue un rôle dans la stimulation d’un état d’éveil alerte. « La façon dont les gens interprètent la « mélodie » des sonneries reflète la sensation d’engourdissement après le réveil : ceux qui utilisent des sonneries qui ont des mélodies plus accrocheuses sont moins groggy au réveil que ceux qui utilisent des alarmes avec un « bip » normal.« .

À partir de ces observations, les chercheurs ont développé une « mélodie rythmique personnalisée » qui a entraîné des performances nettement meilleures à la fois au réveil et après le réveil, par rapport aux signaux acoustiques standards. D’autres recherches ont également montré que les chansons populaires (qui peuvent être interprétées comme des mélodies) sont particulièrement efficaces pour contrer l’inertie du sommeil après une courte sieste, et le sont encore plus si l’auditeur les aime.

Comment choisir le réveil parfait

Voulant traduire cela en conseils utiles pour choisir une sonnerie pour l’alarme, les chercheurs pensent que le son « parfait » devrait sonner comme ceci :

– a une mélodie qui peut être facilement chantée ou fredonnée ;

– a une fréquence dominante autour de 500 Hz ;

– il n’est ni trop rapide ni trop lent (100 – 120 battements par minute est idéal) ;

– il doit être plus fort pour les plus jeunes (ou pour ceux qui ont un sommeil particulièrement profond).

Compte tenu des sonneries prédéfinies disponibles sur nos appareils, les spécialistes estiment qu’il est nécessaire « beaucoup plus de travail, d’autant plus que la recherche dans ce domaine est relativement nouvelle« . Par conséquent, McFarlane et Dyer concluent « Nous soupçonnons que la disponibilité des téléchargements de sonneries personnalisées augmentera avec le temps« , va mettre en œuvre »des projets spécifiques – comme celui mentionné – qui ont été calqués sur les dernières recherches non seulement pour favoriser l’éveil mais aussi pour mieux cibler nos capacités« .