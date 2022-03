Le pack Humble’s Stand With Ukraine propose des dizaines de jeux, livres et logiciels pour 40 $

En bref : dans la foulée du bundle d’itch.io, Humble Bundle a lancé son propre package caritatif pour soutenir l’Ukraine au milieu de l’invasion russe. Il n’offre pas autant de contenu que itch, mais il comprend de très grands noms.

Cette semaine, Humble vend un lot de 123 articles, dont des jeux, des livres et des logiciels. Le prix minimum pour obtenir tous les articles de ce forfait payant est de 40 $, qui iront tous à quatre organismes de bienfaisance axés sur l’aide à l’Ukraine.

Le package caritatif comprend certains jeux majeurs, notamment Metro Exodus, Quantum Break, Fable Anniversary, This War of Mine, Back 4 Blood et la série Amnesia. Les supporters recevront également les règles de base de Pathfinder Second Edition, Warhammer Fantasy Roleplay 2nd Edition et Starfinder. Les bandes dessinées de cet ensemble incluent Army of Darkness, Red Sonja, The Incal, The Boys, etc. Les achats donnent également droit à des logiciels tels que RPG Maker VX, PDF-Suite Standard et quelques guides Unity.

Humble Bundle reverse 100% des bénéfices à Razom pour l’Ukraine, l’International Rescue Committee, l’International Medical Corps et Direct Relief. Jusqu’à présent, il a levé plus de 2,1 millions de dollars, la vente se poursuivant jusqu’au 25 mars.

Une autre vente groupée réussie vient de se terminer aujourd’hui sur itch.io. Ce forfait comprenait près de 1 000 articles pour un don minimum de seulement 10 $. Près d’un demi-million de supporters ont réussi à donner plus de 6,3 millions de dollars.