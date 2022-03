Obtenez Get Even gratuitement pour Steam pour une durée limitée : comment ajouter le jeu étape par étape

Get Even, l’aventure d’action à la première personne de The Farm 51 et Bandai Namco Entertainment, est disponible gratuitement sur Steam pour une durée limitée. Cela a été annoncé par l’éditeur via ses canaux habituels, même si cette fois, il ne suffit pas d’accéder au fichier du jeu sur la plate-forme Valve et d’ajouter le jeu à la bibliothèque numérique de chaque utilisateur. Non, cette fois, nous devons suivre une série d’étapes pour obtenir le jeu entièrement gratuit et le conserver pour toujours. Ici, nous vous expliquons comment le faire étape par étape.

Comment obtenir Get Even gratuitement sur Steam

Tout d’abord, nous n’avons que jusqu’au 21 mars pour réclamer notre copie numérique de Get Even pour PC via Steam ; allons-y. La première étape consiste à accéder au site officiel du jeu sur le site Web de Bandai Namco, où nous pouvons effectuer une série d’étapes pour réclamer notre code Steam. Pour ce faire, nous n’aurons qu’à nous inscrire avec notre compte Bandai Namco et à le lier à Steam.

Une fois les vérifications correspondantes cochées sur ladite page, Bandai Namco nous informera que nous recevrons bientôt un e-mail avec le code de téléchargement de Get Even pour Steam. Lorsque nous le recevrons, nous n’aurons qu’à accéder à notre compte Steam et réclamer le jeu pour l’ajouter à notre bibliothèque pour toujours.

« Black, un tueur à gages mercenaire au sang-froid, se réveille dans un sinistre asile abandonné, incapable de se souvenir de son passé. Avec son ravisseur sans nom, « Red », comme seul guide, Black se lance dans une sorte de traitement avec une technologie unique : un casque qui permet au porteur de revivre ses souvenirs et de les revivre en détail dans le présent. A l’aide du casque ‘Pandore’, il plonge dans les tréfonds de son esprit pour découvrir la vérité sur la seule chose dont il se souvient : la tentative de sauvetage d’une adolescente avec une bombe attachée à la poitrine », peut-on lire dans la description officielle de la pièce.

source | Bandai NamcoDivertissement