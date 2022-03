Ocarina of Time et NBA Jam parmi les finalistes du World Video Game Hall of Fame 2022

Pourquoi c’est important : Le Strong National Museum of Play a annoncé une douzaine de finalistes en lice pour l’intronisation au World Video Game Hall of Fame. Strong depuis 2017 a intronisé quatre matchs par an au Temple de la renommée. Cela devrait-il être vrai cette année, quels sont, selon vous, les quatre qui devraient être approuvés ?

Les finalistes couvrent un éventail de genres, de plateformes et d’époques, comme indiqué ci-dessous :

Assassin’s Creed

Candy Crush saga

Danse Danse Révolution

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

Dragueur de mines

Mme Pac-Man

Jam NBA

PaRappa le rappeur

Resident Evil

Voyou

La civilisation de Sid Meier

Mots entre amis

Plusieurs de ces jeux ont déjà été votés mais n’ont pas été intronisés. NBA Jam, par exemple, a été finaliste en 2020, et Dance Dance Revolution (DDR) a fait la liste en 2019 aux côtés de Sid Meier’s Civilization et Candy Crush Saga. Mme Pac-Man était sur le bulletin de vote en 2018, tout comme DDR.

Les jeux notables qui ne sont toujours pas entrés dans le Temple de la renommée malgré plusieurs participations à la finale incluent Half-Life, Guitar Hero et Myst.

Si cela ne tenait qu’à moi, les trois premiers intronisés seraient faciles : NBA Jam, Resident Evil et The Legend of Zelda : Ocarina of Time. NBA Jam était un plaisir de jouer avec des amis, Resident Evil a popularisé le genre d’horreur de survie (le chasseur m’a effrayé la lumière du jour même quand je savais qu’il venait), et Ocarina of Time était vraiment à couper le souffle sur la Nintendo 64.

À partir de maintenant et jusqu’au 24 mars, vous aurez la possibilité de voter par le biais du bulletin de vote du joueur.

Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie virtuelle le 5 mai.