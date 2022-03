Android vers Mac : mon remplacement préféré d’Airdrop

Prendre des photos avec l’iPhone puis les transférer sur le Mac – Airdrop est devenu mon outil préféré pour cela. Cependant, j’ai dû passer temporairement à un téléphone Android. Et il existe essentiellement de nombreuses façons de transférer des photos et des fichiers d’Android vers Mac, mais j’en voulais une simple, rapide, sans fil, fiable, sans tracas et, enfin, gratuite. Les méthodes suivantes ont fonctionné pour moi:

Partage à proximité Google : ne fonctionne que d’Android à Android

Transfert de fichiers Android : ne fonctionne que par câble

MacDroid : idem.

Google Drive : lent et peu fiable

M’envoyer un e-mail : trop de tracas, trop lent

Transfert de fichiers Bluetooth : très lent et ne fonctionnait pas pour moi

Google Photos : je ne veux pas que Google scanne toutes mes photos

AirDroid : moyen faisable, mais trop lourd à utiliser pour moi

Comme vous pouvez le constater, certaines options m’ont été écartées pour des raisons techniques, d’autres en raison de préférences personnelles. Les versions de base gratuites d’AirDroid et de Google Photos seraient deux méthodes que vous pourriez utiliser si le service et les relations commerciales des offres ne vous dérangent pas. De même Google Drive si vous apportez un peu de temps avec vous. 🙄

Ma solution : Dropbox

Vous pouvez voir ma solution ici dans la vidéo – et aussi ci-dessous dans le texte :

Il y a plusieurs années, alors que le battage médiatique autour du service était encore élevé, j’ai créé un compte Dropbox. C’était avant que Google, Apple, Amazon et Microsoft ne deviennent les principaux fournisseurs de cloud. J’ai rarement utilisé Dropbox depuis lors. Pour ce test, cependant, je me suis souvenu des fonctions individuelles de l’outil et j’ai dépoussiéré à nouveau mon compte. Et voilà : Dropbox offre en fait tout ce dont j’ai besoin pour transférer des fichiers et des photos d’Android vers Mac :

Sauvegarde cloud automatique

Mon répertoire sur Mac à l’aide de l’application Dropbox

Transmission de données fiable et rapide

Jusqu’à 2 Go de stockage gratuit

Discret : l’application Dropbox se présente sur le Mac simplement comme un répertoire Finder.

En d’autres termes, je prends une photo avec le téléphone Android et quelques instants plus tard, je peux y accéder sur le Mac sans aucune autre action. C’est encore mieux qu’AirDrop.

Dropbox comme synchronisation de photos : comment passer d’Android à Mac

Ici, je vais vous expliquer comment configurer Dropbox pour envoyer automatiquement des photos et des fichiers d’Android vers Mac, et comment vous pouvez faire de même :

Installez, ouvrez et enregistrez l’application Dropbox sur le téléphone Android ou connectez-vous avec un compte existant Dropbox propose déjà la fonctionnalité « Sauvegarder mes photos » sur l’écran d’accueil. tape dessus Accédez à Compte > Fonctionnalités > Téléchargements de caméra pour plus de paramètres. Si vous ne souhaitez pas remplir trop rapidement vos 2 Go d’espace de stockage Dropbox gratuit, sélectionnez ici « Nouvelles photos uniquement » au lieu de « Toutes les photos ». Après cela, installez l’application Dropbox sur le Mac. Connectez-vous ensuite avec votre compte. Lorsque vous démarrez Dropbox, il se présente comme une fenêtre du Finder. Ici, vous faites simplement glisser le répertoire « Camera Uploads » dans la barre latérale. Cliquer sur le répertoire ouvrira une fenêtre avec vos dernières photos.

Faites glisser Camera Uploads du dossier Dropbox vers la barre latérale du Finder.

Lors de mon test, la synchronisation a fonctionné très rapidement lorsque le téléphone Android et le Mac étaient dans le même WLAN. Parfois même si vite que le téléphone Android avait déjà envoyé une capture d’écran que j’avais prise alors que je voulais réellement la modifier. J’ai ensuite reçu deux fichiers dans le répertoire « camera uploads » sur le Mac : la capture d’écran brute et son montage. Mais je peux vivre avec ça – mieux vaut un peu trop vite que trop lentement.

Les nouvelles photos du téléphone Android synchronisé apparaîtront dans le Finder après quelques instants.

Dropbox fonctionne désormais toujours en arrière-plan sur le Mac – mais c’est aussi ce que je veux.

Dropbox en remplacement d’Airdrop : d’Android à Mac

Cela a fonctionné moins bien lorsque j’étais en déplacement avec le téléphone Android une fois sans avoir activé la synchronisation via les communications mobiles. Lorsque je suis rentré chez moi sur mon Wi-Fi domestique, l’application ne s’est pas synchronisée automatiquement. Je devais d’abord ouvrir Dropbox sur le téléphone Android.

Si la synchronisation ne fonctionne pas, vous pouvez également envoyer des fichiers manuellement via Dropbox. Donc le vrai équivalent d’Airdrop. Si vous avez déjà installé Dropbox sur les deux appareils et que vous l’avez configuré comme décrit ci-dessus, voici comment cela fonctionne :

Accédez à la Galerie ou à l’application Fichiers/Fichiers sur votre téléphone Android, puis au dossier « Images ».

Sélectionnez les photos que vous souhaitez transférer sur Mac

Appuyez sur l’icône de partage

Sélectionnez « Dropbox – Ajouter à Dropbox ».

Appuyez sur Ajouter

Sélectionnez des images, puis utilisez l’icône de partage pour les déplacer vers Dropbox.

Dropbox télécharge ensuite les images sélectionnées dans le répertoire « Camera Uploads », où vous les trouverez sur le Mac peu de temps après le téléchargement.

Mac vers Android : le chemin inverse

Android vers Mac n’est plus un problème grâce à notre configuration via Dropbox. Mais est-ce vraiment l’inverse ?

En bref : oui. Même si le cas est sans doute plus rare – et un peu plus compliqué. Si vous avez déjà installé et configuré Dropbox sur les deux appareils, vous pouvez toujours envoyer rapidement des fichiers de Mac vers Android. Assurez-vous que les deux appareils sont en ligne, puis procédez comme suit :

Faites glisser le ou les fichiers souhaités dans le Finder vers n’importe quel dossier Dropbox, par exemple « Camera Uploads »

Ouvrez Dropbox sur le téléphone Android et accédez au même dossier ici

Les fichiers que vous avez transférés devraient maintenant apparaître dans ce dossier.

Ouvrez le fichier souhaité, cliquez sur le menu avec les trois points l’un en dessous de l’autre

Sélectionnez « Exporter » puis « Enregistrer sur l’appareil », que vous devez ensuite confirmer à nouveau.

Par défaut, Dropbox place les fichiers exportés dans le dossier « Téléchargements » de votre smartphone Android. Vous pouvez y accéder à l’aide de l’application Fichiers, où vous pouvez accéder au dossier « Téléchargements », puis également au fichier souhaité.

Android vers Mac : synchronisation de Dropbox plus rapide qu’AirDrop

Peut-être pensez-vous en lisant ces lignes : La synchronisation Dropbox ne remplace en fait pas Airdrop, mais va en réalité bien plus loin que cela. Je n’ai plus besoin de sélectionner des images et de les envoyer, Dropbox le fait automatiquement. Et j’aurais pu résoudre cela moi-même de l’iPhone au Mac avec iCloud (ou Dropbox).

Ce que je n’aime pas à propos d’iCloud, cependant, c’est qu’Apple force la synchronisation des photos de l’iPhone avec le Mac vers l’application Photos. D’une part, j’ai certaines réserves sur cette application, d’autre part, lors de l’utilisation de photos, Apple exige également que les images d’une médiathèque sur Mac soient ajoutées à iCloud, et je ne le souhaite pas du tout.

Mais déplacer des photos d’Android vers Mac avec Dropbox – je pourrais très bien imaginer faire cela d’iPhone vers Mac à l’avenir. J’aimerais qu’il y ait un service de partage universel sans avoir à utiliser une application commerciale. Mais d’une manière ou d’une autre, les Google, les Microsoft et les Apple de ce monde ne peuvent pas s’entendre là-dessus.