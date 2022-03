L’antivirus russe Kaspersky est-il dangereux ? Que savons-nous

Avec l’aggravation de la guerre en Ukraine, selon le BSI, il existe un risque que les logiciels russes cachent des pièges, comme des malwares capables de supprimer, bloquer, copier ou transférer des données, évidemment non autorisées.

Jeudi dernier, le Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), l’agence fédérale allemande pour la cybersécurité, a publié un avis exhortant les utilisateurs à remplacer l’antivirus russe Kaspersky par d’autres produits concurrents. La raison en est qu’avec l’aggravation de la guerre en Ukraine, il existe un risque que les logiciels russes cachent en leur sein des écueils, comme des malwares capables de supprimer, bloquer, copier ou transférer des données, évidemment non autorisées. Une inquiétude devenue telle suite aux menaces russes contre les infrastructures informatiques de la République fédérale d’Allemagne, de l’Union européenne et de l’OTAN.

A tout cela s’ajoute la figure du PDG de l’entreprise à l’origine du célèbre antivirus, Eugene Kaspersky, mathématicien et ancien membre du KGB, l’agence de sécurité soviétique, devenue plus tard FBS en 1995, quatre ans après la dissolution de l’URSS. Eugene Kaspersky a rapidement répondu aux allégations via une déclaration officielle, déclarant que ce que le BSI a publié n’est qu’une simple position politique basée sur des hypothèses qui n’ont aucun caractère concret. Il a également ajouté que Kaspersky est une société indépendante qui travaille à l’échelle mondiale avec de grandes entreprises et des sociétés étrangères. Cependant, selon l’avertissement du BSI, le passé du PDG dans les rangs du KGB et le climat généré par la guerre en Ukraine laissent active l’alarme d’ingérence du gouvernement russe envers une entreprise qui, oui, sur le papier est indépendante, mais qu’en cas d’une situation d’urgence comme celle-ci doit se soumettre à l’ingérence de l’État.

Passer de Kaspersky à un autre logiciel antivirus, comme Nod32, Norton ou Avira n’est pas impossible, mais c’est complexe, pas tant pour l’utilisateur individuel que pour les grandes entreprises qui s’appuient sur des packages ad hoc. Malgré l’offre diversifiée de logiciels européens, les principales sociétés de cybersécurité sont basées aux États-Unis, en Chine, en Russie et en Israël, ce qui rend l’Europe dépendante des autres pays, même si elle travaille à gagner une certaine indépendance dans le domaine de la cybersécurité.