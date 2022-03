Les GPU Arc A-Series d’Intel pour ordinateurs portables seront lancés le 30 mars

En bref : plus tard ce mois-ci, le marché des GPU dédiés sera officiellement une course à trois entre Nvidia, AMD et Intel. Team Blue prévoit d’expédier jusqu’à quatre millions de GPU Arc discrets en 2022, et le premier fera ses débuts dans des ordinateurs portables fins et légers avec des processeurs Alder Lake de 12e génération.

Intel traîne les pieds en ce qui concerne ses GPU Arc Alchemist, mais nous avons enfin une date de lancement officielle pour les premières puces de cette famille. Selon Lisa Pearce, vice-présidente du Visual Computing Group d’Intel, les premiers GPU dédiés de Team Blue dans la gamme Alchemist feront leurs débuts le 30 mars.

La société organisera un événement virtuel intitulé « Une nouvelle étape du jeu » à 8 h du Pacifique où elle détaillera ses GPU mobiles Arc, comme promis lors du CES 2022. Intel en dévoilera également plus sur les technologies clés autour d’Intel Arc, à savoir Intel Lien profond et Intel XeSS.

Ce dernier est une solution de suréchantillonnage semblable au DLSS de Nvidia et à la super résolution FidelityFX d’AMD, tandis que Deep Link est une technologie conçue pour accélérer les tâches d’apprentissage automatique ainsi que pour équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les ordinateurs portables équipés des processeurs Intel Alder Lake de 12e génération et des graphiques Intel Arc. .

Pearce a déclaré que le premier GPU Arc à arriver sur le marché serait l’Intel Arc A370M. La nouvelle partie mobile offrira soi-disant deux fois les performances de la carte graphique intégrée Iris Xe d’Intel tout en restant dans une enveloppe thermique modeste. L’affirmation fait référence à la fréquence d’images moyenne réalisable dans Metro Exodus à 1080p tout en utilisant le préréglage graphique moyen, mais Pearce n’a donné aucun chiffre spécifique.

L’un des principaux objectifs de l’A370M a été de le certifier pour les conceptions Intel Evo, ce qui signifie que vous pourrez le trouver dans les ordinateurs portables fins et légers. Mais plus important encore, Pearce a admis qu’Intel aura besoin de plus de temps pour optimiser la pile logicielle. La société s’attend à disposer d’un support de pilote approprié pour les 100 applications et jeux les plus utilisés au lancement, et les utilisateurs pourront consulter une liste publique de jeux qui seront certifiés jouables à 1080p ou 1440p en utilisant des préréglages graphiques moyens ou élevés.

Une autre technologie qu’Intel pourrait détailler lors de l’événement est Project Endgame. On pense que c’est la réponse de l’entreprise aux services de jeux en nuage comme GeForce Now de Nvidia et xCloud de Microsoft, avec une fenêtre de lancement d’avril à juin.

Quant aux GPU Arc de bureau d’Intel, ils devraient sortir en mai ou juin.