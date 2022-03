Les émissions de télévision sont beaucoup plus populaires que les films et d’autres découvertes intéressantes sur Netflix

La vue d’ensemble: Netflix a publié une liste des 10 meilleurs mettant en évidence les films et les émissions de télévision les plus populaires sur sa plate-forme chaque semaine depuis un certain temps maintenant, mais il est difficile de tirer une conclusion solide concernant les tendances d’écoute si vous n’êtes pas prêt à analyser des mois de données à la fois. Heureusement, Bloomberg a récemment fait exactement cela et est reparti avec des découvertes intéressantes.

La plongée en profondeur, qui implique chaque liste des 10 meilleurs publiés depuis fin juin 2021, révèle que les émissions de télévision représentent environ 75% du visionnage. Cela peut être surprenant, mais cela a plus de sens si l’on considère que les émissions de télévision sont plus longues que les films et ont donc tendance à rester dans le top 10 plus longtemps.

La publication a en outre noté qu’en raison du penchant de Netflix pour la frénésie de diffusion de saisons entières à la fois, les émissions ne restent pas dans le top 10 pour toujours. En fait, le top 10 moyen des émissions ne reste dans les charts qu’une semaine ou deux, et moins d’un quart de toutes les émissions se retrouvent dans le top 10 pendant plus de quatre semaines.

Il est également intéressant de noter que la programmation télévisée en langue étrangère a enregistré plus d’heures de visionnage que la programmation en anglais au cours de la période d’observation, bien que cette métrique ait été un peu faussée en raison du succès mondial de Squid Game.

En parlant de Corée du Sud, c’est le deuxième plus grand fournisseur de programmes populaires sur Netflix derrière les États-Unis.

