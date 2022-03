Microsoft lance DirectStorage pour Windows 10 et Windows 11

Microscope numérique USB, Endoscope de grossissement 40X-1000X Portable Bysameyee, Microscope Digital 8 LED pour Windows 7/8/10 Mac Linux sous Android (avec OTG)

Fonction forte: loupe USB 1000X, est livré avec 8 LED, l'éclairage de la zone d'inspection peut être ajustée par la roue de la luminosité. Capture d'écran et enregistrement vidéo du monde micro, cela apporte une image claire et stable lors de l'utilisation. Large application: alimenté par USB, ce microscope numérique caméra est largement utilisé dans les collections / inspection de pièces, but éducatif, examen de la peau, examen des cheveux, dissection / examen des plantes, inspection textile, inspection des bijoux, inspection d'impression, etc. Facile à utiliser: Opérez facilement avec le logiciel fourni (gratuitement), vous pouvez même l'utiliser comme un outil de mesure (uniquement pour Windows). Une touche prenant des photos et zoom sur l'objectif. Compatible avec la plupart des E-périphériques: Etre compatible avec Mac OS X 10.5, Windows 7, les noyaux Linux 2.6.26 et supérieurs, les téléphones Android avec fonction OTG. (Comment vérifier OTG? Téléchargez l'application gratuite "USB OTG Checker"). Ce microscope ne fonctionne pas avec IOS iPhone. Ce que vous obtenez: 1 x microscope numérique USB, 1 x support en métal, 1 x pilote de logiciel, 1 x adaptateur de type C (pour Android Type C Phone), 1 x Ruler.