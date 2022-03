Les lancements d’AMD et de Lenovo mettent en évidence l’actualisation entrante pour les PC 2022

Vue d’ensemble : avec les plans de retour au bureau qui battent leur plein dans tout le pays et dans le monde, les travailleurs individuels et les entreprises commencent à penser à plus long terme à leurs PC et autres appareils clients. La grande question est de savoir comment leurs ordinateurs portables et de bureau existants s’intégreront-ils dans les différents types d’environnements de travail hybrides qui devraient devenir plus courants ? Même pour ceux qui envisagent de continuer à travailler à domicile, il est logique d’utiliser cette période de transition pour réfléchir aux types de fonctionnalités dont ils auront besoin sur leurs prochains PC.

Un rafraîchissement printanier des nouveaux ordinateurs portables de la série ThinkPad de Lenovo ainsi qu’un ensemble de processeurs de bureau d’AMD est programmé pour répondre à certaines de ces questions. Côté mobile, les deux sociétés ont travaillé ensemble sur la nouvelle série exclusive ThinkPad Z de Ryzen Pro 6000 (qui devrait être livrée en mai). Dans cette dernière série d’annonces, il y a quelques autres options ThinkPad alimentées par AMD à prix grand public.

En résumé, Lenovo a annoncé six nouveaux ajouts à sa gamme ThinkPad de troisième génération, qui offrent tous des processeurs Intel Core de 12e génération et dont cinq offrent un processeur Ryzen Pro en option. Les modèles vont du ThinkPad X13 Yoga Gen 3 à 1 369 $ uniquement Intel au ThinkPad L13 Gen 3 à 799 $ Ryzen Pro 5000 (dont une version Intel coûte 859 $). Entre les deux se trouvent les versions AMD et Intel des ThinkPad L14 et L15 Gen 3, du ThinkPad L13 Yoga Gen 3 et du ThinkPad X13 Gen 3.

Tous disposent de fonctionnalités matérielles et logicielles pour une collaboration améliorée, y compris la suppression du bruit Dolby Voice AI, des caméras Full HD en option, plusieurs microphones et une variété d’améliorations de connectivité.

Lenovo continue d’offrir une large gamme de supports cellulaires WAN sans fil, notamment la 4G LTE pour les séries L Gen 3 et X13 Yoga Gen 3, et la 5G sous-6 GHz (sans mmWave) pour les modèles X13 Gen 3. Alors que les gens commencent à reprendre leurs voyages d’affaires réguliers, le désir d’une connectivité cellulaire intégrée et toujours active va être de plus en plus fort, il est donc formidable de voir Lenovo étendre cette option à une gamme plus large de prix des ordinateurs portables.

Pour mémoire, le manque de prise en charge mmWave 5G dans un ordinateur portable ne sera pas un problème pour la plupart, car les signaux mmWave à fréquence extrêmement élevée ne peuvent pas traverser les murs ou les fenêtres et ne sont généralement disponibles qu’à l’extérieur.

Le X13 et le X13 Yoga Gen 3 prennent en charge le WiFi 6E (nécessite Windows 11 pour fonctionner), et tous les autres modèles offrent également une mise à niveau facultative vers le WiFi 6E.

Sur le plan de la sécurité, tous les nouveaux ThinkPad ont des capacités ThinkShield, y compris un TPM (Trusted Platform Module) intégré. Les unités alimentées par Intel prennent également en charge vPro et Intel Hardware Shield, tandis que les modèles équipés d’AMD prennent en charge AMD Pro Security. À des fins de connexion et de vérification, toute la gamme prend éventuellement en charge un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Pour ceux qui souhaitent continuer à travailler à distance sur le long terme, les ordinateurs de bureau deviennent une option de plus en plus populaire, en particulier en conjonction avec la gamme croissante d’écrans PC extra-larges désormais disponibles. De plus, de nombreux employés travaillant à domicile ont reconnu qu’un système de bureau à jour et auto-construit peut être converti en une plate-forme de jeu occasionnelle (ou plus qu’occasionnelle !) la nuit et le week-end.

À cette fin, AMD a dévoilé une nouvelle gamme de processeurs de bureau Ryzen 4000 et 5000 à moindre coût, ainsi que le prix et la date de sortie du processeur Ryzen 7 5800X3D axé sur les jeux.

Le 5800X3D devrait maintenant être disponible le 20 avril pour 449 $. C’est le premier processeur à utiliser la technologie propriétaire d’empilement de puces 3D V-Cache d’AMD. Essentiellement, V-Cache permet au cache du processeur d’être empaqueté directement au-dessus des cœurs du processeur, permettant ainsi des connexions plus rapides au cache et se traduisant par une augmentation de 15 % des performances pour les applications de jeu. C’est un excellent exemple de la façon dont les fabricants de puces commencent à tirer parti de nouvelles façons de conditionner les composants de manière intelligente pour améliorer les performances globales du système.

AMD a également lancé trois nouveaux processeurs de la série Ryzen 5000 basés sur Zen 3 et trois nouvelles puces de la série Ryzen 4000 basées sur Zen 2 pour les ordinateurs de bureau, allant du Ryzen 3 4100 à 4 cœurs à 99 $ au Ryzen 7 5700X à 8 cœurs à 299 $. Tous sauf le 5700X sont livrés avec le refroidisseur/ventilateur Wraith Stealth. Pour améliorer la gamme de systèmes pouvant utiliser ces processeurs et d’autres processeurs de la série Zen 3 Ryzen 5000, la société a annoncé qu’une mise à jour du BIOS pour les cartes mères existantes basées sur les chipsets AMD X370, B350 et A320 sera disponible en avril.

Les jeux sur PC de bureau ont énormément augmenté pendant la pandémie, et même si les gens commencent à s’adapter aux nouveaux modèles de travail hybrides, il ne fait aucun doute que l’enthousiasme pour la catégorie ne va pas faiblir de si tôt.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.