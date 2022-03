Les faux tricheurs Valorant promus sur YouTube contiennent des logiciels malveillants RedLine

En bref : les chercheurs en sécurité ont découvert une autre campagne de logiciels malveillants conçue pour tromper les personnes qui cherchent à tricher dans les jeux en ligne. Les joueurs qui souhaitent obtenir un avantage injuste sur leurs adversaires à Valorant peuvent être accueillis par un outil différent conçu pour voler leurs informations sensibles.

Les tricheurs dans les jeux multijoueurs populaires ne sont pas nouveaux, et la pandémie a vu leur nombre augmenter considérablement alors que de plus en plus de gens se sont tournés vers le jeu comme source de divertissement. Les entreprises ont essayé de résoudre ce problème croissant avec des technologies anti-triche améliorées, mais la plupart des efforts ont été sapés par des fuites de code source ainsi qu’une armée de développeurs de triche motivés qui s’adaptent rapidement à tout nouveau développement dans cet espace.

Le logiciel anti-triche de Valorant a été une grande source de controverse pour l’utilisation de pilotes au niveau du noyau pour contrecarrer les tricheurs, mais cela a également conduit à moins d’entre eux pour ce titre particulier. Cela dit, certaines personnes sont suffisamment désespérées pour parcourir le Web à la recherche de tout ce qui pourrait leur donner un avantage injuste sur les autres joueurs, de sorte que les acteurs malveillants alimentent la demande avec des campagnes de logiciels malveillants.

Selon des chercheurs coréens en sécurité de l’ASEC, certains joueurs de Valorant sont maintenant trompés en téléchargeant et en exécutant un logiciel qui est présenté sur YouTube comme un hack de jeu, mais qui n’est en réalité qu’un système de livraison pour un puissant voleur d’informations appelé RedLine. Les acteurs malveillants sont capables de le faire assez souvent car ils peuvent facilement contourner les examens de soumission de contenu et créer un nouveau compte chaque fois qu’un compte est signalé et bloqué.

Comme pour tous les logiciels de triche, les personnes qui téléchargent les supposés tricheurs Valorant sont invitées à désactiver leur logiciel antivirus et à utiliser des privilèges élevés afin de permettre une installation et un fonctionnement fluides de ces tricheurs. Cependant, c’est aussi ce dont les logiciels malveillants ont besoin pour s’installer silencieusement sur un système sans avoir besoin d’exploits compliqués.

RedLine est l’un des voleurs d’informations les plus largement déployés, et une fois installé, il exportera un large éventail de données sensibles, y compris les mots de passe, les informations de carte de crédit, les cookies du navigateur, les signets, l’historique du navigateur et les portefeuilles de crypto-monnaie ainsi que les identifiants de compte pour des choses comme Steam, Discord et plus encore. Les informations volées sont emballées sous forme de fichier zip et transférées vers un serveur Discord.

Les campagnes d’ingénierie sociale pour les logiciels malveillants comme celui-ci sont de plus en plus courantes. L’année dernière, il a été découvert que le logiciel de triche pour Call of Duty: Warzone contenait un logiciel malveillant connu sous le nom de « dropper », qui peut prendre le contrôle du système d’un joueur et installer des logiciels malveillants supplémentaires. Il va sans dire que vous ne devriez pas gâcher le plaisir des autres joueurs dans un jeu en ligne, mais ces types de campagnes de logiciels malveillants rappellent que la triche n’est pas sans risque, indépendamment de ce que les fabricants de triche vous diront de leurs offres.