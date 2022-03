« Des sanctions contre la Russie pourraient faire tomber la Station spatiale » : l’alarme de Moscou

Le directeur général de l’Agence spatiale russe (Roscomos) a déclaré que des sanctions contre la Russie pourraient faire tomber la Station spatiale internationale.

Dmitri Rogozine, directeur général de l’Agence spatiale russe (Roscomos), a déclaré que les sanctions contre la Russie pour la guerre en Ukraine pourraient entraîner la chute de la Station spatiale internationale (ISS). Rogozine a renouvelé la menace lancée il y a quelques jours, ajoutant le détail que les navettes Soyouz qui alimentent le laboratoire orbital ne pourront plus être envoyées. Alors que la Russie exploite le module de propulsion vital, le manque de fournitures pourrait conduire à « l’amerrissage forcé ou l’atterrissage » de la station spatiale. Pour ces raisons, Rogozine appelle à l’annulation des sanctions, qui frappent particulièrement durement les secteurs de la technologie et de l’aérospatiale.

Dans une série de « gazouillis » au vitriol le 24 février dernier, à l’aube de l’invasion de l’Ukraine, Rogozine, s’adressant directement à Joe Biden – le président des Etats-Unis – avait précisé que l’ISS ne survole pas le territoire russe, donc un toute chute aurait été un problème pour les autres. « Il y a aussi la possibilité de larguer une structure de 500 tonnes en Inde et en Chine. Voulez-vous les menacer d’une telle perspective ? », a écrit le directeur de Roscomos, ajoutant que pour éviter que des sanctions ne lui tombent sur la tête, « et pas seulement au sens figuré », il a suggéré « en partenaire » de ne pas se comporter comme un « joueur irresponsable ». Suite à ces tweets, la NASA a répondu que la collaboration avec la Russie se poursuivrait normalement dans la gestion de l’ISS, mais les sanctions ont encore été durcies – pour pousser Poutine à un cessez-le-feu – et Rogozine est revenu à l’attaque.