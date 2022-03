L’application Xbox pour Windows 10 et Windows 11 commence à s’améliorer

L’application Xbox pour Windows 10 et Windows 11 a été fortement critiquée à plusieurs reprises, à commencer par nous-mêmes. La raison ne manque pas : l’application est lente, a un design obsolète, manque de fonctions et fonctionne de manière erratique. C’est inexcusable pour une application aussi importante pour l’écosystème Windows + Xbox.

Maintenant, il semble que Microsoft soit prêt à corriger ses erreurs et a publié la première de nombreuses mises à jour axées sur l’amélioration de l’application.

Un bon premier pas vers la modernisation de l’application Xbox

Les utilisateurs initiés de l’application Xbox peuvent désormais essayer cette nouvelle mise à jour, qui supprime le menu de navigation supérieur et le remplace par un menu latéral beaucoup plus moderne et intuitif. De plus, des fonctionnalités ont été ajoutées pour aider à mesurer les performances des jeux en direct.

Microsoft indique clairement qu’il s’agit de la première d’une série de mises à jour à venir sur l’application Xbox. Nous espérons qu’ils améliorent non seulement son esthétique (ce qui était et est très nécessaire) mais aussi ses performances, car aujourd’hui, il laisse encore beaucoup à désirer.

Et vous, que pensez-vous de cette application ? As-tu aussi eu une mauvaise expérience avec ? Quelles fonctions pensez-vous qu’il doit intégrer?





