La Russie prend de nouvelles mesures vers un Splinternet

Dans le contexte : Au cours des deux dernières semaines, les internautes russes se sont retrouvés de plus en plus privés de services en ligne comme Facebook, Twitter, des sites d’actualités mondiales et des services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video. Cependant, cela pourrait accélérer le projet du gouvernement russe de créer un « Internet souverain » et changer fondamentalement la façon dont les Russes se connectent et accèdent aux informations du reste du monde.

Le régulateur russe des communications Roskomnadzor a forcé Google cette semaine à supprimer des dizaines de milliers de résultats de recherche liés à des ressources utilisées par les Russes pour contourner les interdictions imposées sur certains sites d’information et plateformes de médias sociaux.

Les internautes du pays ont afflué vers les services VPN pour accéder à des sources d’informations restreintes, une analyse estimant que la demande pour les 10 applications VPN les plus populaires a bondi de 1 092 % entre le 24 février et le 9 mars.

Une autre société d’études de marché indique que les téléchargements sur Google Play et l’App Store d’Apple au cours de la semaine dernière ont totalisé plus de 4,6 millions, soit une augmentation de 4 375 % par rapport à la semaine précédant le début du conflit militaire en Ukraine.

Bien que la hausse de la demande de VPN ne soit pas inattendue, les autorités russes prennent déjà des mesures pour faire respecter le blocus d’Internet. Ils n’ont pas encore interdit l’utilisation du VPN, mais ils ont ordonné à Google de supprimer des milliers d’URL liées au VPN de ses résultats de recherche, et le nombre de demandes augmente chaque jour.

Au cours des dernières années, la Russie a exploré les moyens de construire ce qu’elle appelle un « Internet souverain », où les autorités peuvent bloquer le trafic VPN au niveau du réseau, censurer « l’Internet interne » et même le couper du monde extérieur. Récemment, l’État russe a créé son propre analogue national d’une autorité de certification TLS de confiance pour l’aider à intercepter le trafic Web crypté.

Bien sûr, le niveau élevé de surveillance et de filtrage du trafic Internet envisagé par la Russie est une entreprise massive qui ne sera pas possible du jour au lendemain. Mais le conflit militaire en cours en Ukraine et le déluge de sanctions imposées par les gouvernements et les entreprises occidentaux n’ont fait qu’accélérer les plans visant à démêler la sphère Internet russe du reste du monde.

Image : Christian Colen

Les fournisseurs d’accès Internet basés aux États-Unis comme Cogent ont commencé à couper les clients russes qui comptent sur eux pour diriger leurs flux de données via l’épine dorsale d’Internet, probablement par crainte de permettre des cyberattaques et des campagnes de désinformation parrainées par l’État. Des entreprises comme Cloudflare, qui tentent d’accélérer le Web et de le défendre contre divers types de menaces, estiment que la fermeture de tous les services dans le pays n’est pas la meilleure idée si l’objectif est de permettre aux citoyens russes de voir au-delà de la propagande.

Quoi qu’il en soit, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises de technologie en ligne de décider comment – ou si – elles veulent gérer le flux d’informations. Quitter complètement la Russie permettra à son gouvernement de centraliser le contrôle du réseau et conduira à une plus grande fragmentation d’Internet. Ce phénomène, également connu sous le nom de « Splinternet », priverait les citoyens russes d’un outil puissant pour partager des informations, lutter contre la désinformation et se connecter avec des personnes qui ont une vision différente du monde.

Le ministère russe de la technologie numérique, de la communication et des médias de masse a affirmé qu’il n’était pas prévu de déconnecter la Russie du reste d’Internet. Cependant, sa législation sur «l’Internet souverain» permet au Roskomnadzor d’intervenir dans la manière dont l’écosystème russe de plus de 5 000 réseaux autonomes communique avec l’Internet mondial – et cela inclut de déconnecter complètement son RuNet local si cela est jugé nécessaire.