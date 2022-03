Valve publie les pilotes Windows pour Steam Deck

Elgato Stream Deck XL – Contrôleur de studio avancé, 32 touches macro, déclenchement d’actions dans les applications et les logiciels comme OBS, Twitch, ​YouTube et d’autres, compatible Mac et PC

Production en direct sophistiqu?e : contr?lez facilement vos plates-formes et outils favoris. Sans support: 7,17 x 4,41 x 1,34 pouces 32 touches personnalisables : d?clenchez instantan?ment un nombre illimit? d'actions, d'un seul geste Puissantes int?grations : Elgato Game Capture, OBS, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer, Spotify, Philips Hue, vMix, VoiceMod et bien d'autres Actions ex?cutables d'un seul geste : changez instantan?ment de sc?ne ou de cam?ra, lancez la lecture d'un m?dia, modifiez l'?clairage, r?glez le son et r?alisez toutes sortes d'op?rations Retour visuel : vous avez la certitude que votre commande a bien ?t? ex?cut?e Configuration facile : sur votre ordinateur, glissez-d?posez des actions sur les touches de l'application Stream Deck et personnalisez-les au moyen des ic?nes de votre choix Acc?s facile et incroyable polyvalence : support magn?tique antid?rapant et c?ble amovible USB-C vers USB-A Des possibilit?s infinies : t?l?chargez de nouvelles int?grations et d?veloppez les v?tres gr?ce au SDK Stream Deck