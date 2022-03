AMD discutera de la « mise à l’échelle de l’image de nouvelle génération » à la GDC 2022

Pourquoi c’est important : Le calendrier sur la page d’AMD pour la Game Developers Conference (GDC) 2022 comprend une présentation sur la mise à l’échelle de l’image. Les détails sont rares, mais il y a plusieurs sujets intéressants qu’il pourrait couvrir compte tenu de la différence entre la technologie de mise à l’échelle actuelle d’AMD et celle de ses concurrents.

Il y aura une présentation intitulée « Next-Generation Image Upscaling for Games » d’AMD le 23 mars dans le cadre de GDC 2022. La description de la conférence d’une heure indique seulement qu’AMD présentera certains résultats de ses recherches sur la mise à l’échelle d’image, sans mentionner toute technologie spécifique.

La méthode actuelle de mise à l’échelle de l’image de la société – FidelityFX Super Resolution (FSR) – est déjà largement utilisée dans les jeux PC. Bien que le calendrier d’AMD ne le mentionne pas par son nom, il est prudent de s’attendre à ce que la présentation le couvre.

La discussion pourrait simplement porter sur les performances de FSR dans des jeux récents comme God of War, Resident Evil Village ou Quake II RTX. Cependant, l’utilisation du terme « nouvelle génération » suggère qu’AMD pourrait également se tourner vers l’avenir.

Un autre terme qui ne figure pas dans la description de la présentation est l’apprentissage automatique, que les concurrents d’AMD, Nvidia et Intel, utilisent dans leurs méthodes de mise à l’échelle de l’image. Le XeSS d’Intel n’est pas encore arrivé, mais les comparaisons entre le FSR et le DLSS de Nvidia montrent généralement que le DLSS a l’avantage en termes de qualité d’image (bien que le FSR gagne en popularité par rapport au DLSS en raison de son open source). La nouvelle génération de cartes graphiques AMD qui devrait être lancée plus tard cette année pourrait introduire la prochaine étape de l’évolution de FSR.

Les autres présentations prévues d’AMD à la GDC incluent des discussions sur le ray tracing ainsi que des jeux comme Deathloop et Far Cry 6.