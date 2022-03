Le dernier jeu de Capcom se déroule dans un futur où il pleut des dinosaures

En un mot: Capcom lors de la récente émission State of Play de Sony a présenté Exoprimal, un jeu d’action en ligne en équipe opposant les joueurs à des vagues de dinosaures les plus meurtriers de l’histoire qui tombent du ciel à partir de mystérieux vortex. Au moins, ce n’est pas un autre jeu de survie zombie, n’est-ce pas ?

Exoprimal se déroule en 2043, une époque où les humains enfilent des exosuits pour combattre leurs ennemis reptiliens. Chaque type d’exosuit a un rôle clairement défini, vous devrez donc vous coordonner avec vos camarades pour élaborer la meilleure stratégie avant d’aller au combat. Si vous trouvez l’approche actuelle inefficace, vous pouvez changer votre exosuit à tout moment au cours d’une mission.

Le mode principal du jeu, Dino Survival, implique deux équipes de cinq en compétition dans des missions PvE et PvP. Le premier à remplir les objectifs de la mission gagne.

D’une certaine manière, Exoprimal se sent frais dans la mesure où ce n’est pas le même vieux récit de « combattre des hordes de zombies » que nous avons depuis plus d’une décennie maintenant (et cela ne semble pas être Dino Crisis non plus) . D’un autre côté, cela ressemble en quelque sorte à la même formule sous la surface, juste avec une nouvelle couche de peinture.

Assurez-vous de consulter la bande-annonce State of Play révélée ci-dessus. Ceux qui recherchent des informations supplémentaires sur l’évolution du jeu sont encouragés à consulter la vidéo de commentaires des développeurs de Capcom ci-dessous ou à visiter le site Web officiel du jeu.

Le lancement est provisoirement prévu pour 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.