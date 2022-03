Apple dévoile un 27" Écran 5K qui ne coûte pas 5 000 $

Quelque chose à espérer : lors de son événement du 8 mars, Apple a associé le tout nouveau bureau Mac Studio à un nouveau moniteur. Apple positionne le Studio Display comme une alternative plus abordable au Pro Display XDR, avec à la fois de nouvelles fonctionnalités et des compromis.

Le nouvel Apple Studio Display est un écran Retina 27″ 5K avec une résolution de 5120 x 2880 pixels à 218 pixels par pouce. Bien qu’il ne soit pas aussi grand que le Pro Display XDR 32″ sorti en 2019, il n’offre pas non plus de HDR, le Studio Display commence à 1 600 $ contre 5 000 $ pour le Pro Display.

Un autre aspect du tristement célèbre choc autocollant du Pro Display est que son support est fourni séparément en tant que module complémentaire optionnel de 1 000 $. Heureusement, le Studio Display comprend un support et les acheteurs potentiels peuvent en fait sélectionner trois modèles différents.

Le Studio Display présente un appareil photo de 12 mégapixels avec un champ de vision de 122 degrés et la fonction Center Stage d’Apple. Il est également livré avec un système à six haut-parleurs avec des woofers à annulation de force et un son stéréo large. Les haut-parleurs prennent en charge l’audio spatial pour Dolby Atmos et Siri.

Le Studio Display est compatible avec les machines exécutant macOS Monterey depuis l’iMac Pro 2017. Il prend également en charge les iPad Pro de troisième génération ou ultérieurs ainsi que le nouvel iPad Air de cinquième génération.

Avec la combinaison du Studio Display et du bureau Mac Studio, Apple vient peut-être de remplacer efficacement l’iMac 27 « car ce modèle n’a pas reçu une refonte complète en tant qu’iMac 24 » plus petit et plus coloré. Après l’événement, le plus grand iMac n’affiche plus d’informations sur les prix sur le site Web d’Apple. Selon les fonctionnalités choisies par les clients, le nouveau combo pourrait coûter 1 000 $ de plus que l’iMac avec un écran similaire et une mémoire similaire, mais un processeur M1 plus puissant.