Cloudflare rejette les demandes d’annulation de ses services en Russie

Dans le contexte : Ce serait un énorme euphémisme de dire que les relations du reste du monde avec la Russie sont devenues « tendues » ces dernières semaines. Suite à une invasion non provoquée de l’Ukraine par son plus grand voisin, des pays du monde entier ont imposé à la Russie des sanctions sans précédent, et de nombreuses grandes entreprises américaines ont emboîté le pas.

Des géants pétroliers comme Shell ont maintenant refusé d’acheter du carburant russe et des chaînes de restauration rapide comme McDonald’s ont choisi de fermer tous les restaurants qu’ils ont ouverts en Russie. Même les géants de la technologie se joignent à eux, à quelques exceptions notables près, comme Cloudflare. Malgré la pression publique, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, refuse de désactiver l’accès à ses services en Russie à la suite d’une série de discussions avec « des experts du gouvernement et de la société civile ».

Cloudflare, pour ceux qui ne le savent pas, est surtout connu pour fournir aux sites Web et aux services Web une protection contre les attaques DDoS, les pirates, les essaims de robots tout en améliorant les temps de chargement du site et la mise en cache pour les utilisateurs ordinaires (entre autres).

À l’heure actuelle, Cloudflare fournit toujours ses services aux citoyens et aux entreprises russes. Cependant, il bloque l’accès aux entités affiliées aux institutions financières russes, aux campagnes d’influence et aux organisations gouvernementales liées à Donetsk et Louhansk.

Prince a expliqué pourquoi il refuse de fermer l’accès à ces deux premiers groupes dans un long article de blog publié dimanche. Il y note que « la Russie a besoin de plus d’accès à Internet, pas moins ». Il élabore ainsi :

Alors que le conflit se poursuit, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des demandes des réseaux russes aux médias du monde entier, reflétant le désir des citoyens russes ordinaires de voir les nouvelles du monde au-delà de celles fournies en Russie. Nous avons également constaté une augmentation des efforts russes de blocage et d’étranglement, combinés aux efforts russes pour contrôler le contenu des médias opérant en Russie avec une nouvelle loi sur les « fausses nouvelles ». Le gouvernement russe lui-même, au cours des dernières années, a menacé à plusieurs reprises de bloquer certains services et clients de Cloudflare. La résiliation aveugle du service ne ferait pas grand-chose pour nuire au gouvernement russe, mais limiterait à la fois l’accès aux informations à l’extérieur du pays et rendrait beaucoup plus vulnérables ceux qui nous ont utilisés pour se protéger alors qu’ils critiquaient le gouvernement.

En bref, Prince craint que l’arrêt « sans discernement » des fonctionnalités de Cloudflare en Russie réduise le nombre de citoyens russes voyant au-delà de la propagande et expose ces mêmes citoyens au risque de représailles du gouvernement s’ils choisissent de riposter numériquement. En effet, Prince poursuit en disant que le gouvernement russe «célébrerait» activement la fermeture de Cloudflare dans le pays.

Dans l’ensemble, l’équipe de Cloudflare (ou du moins son équipe de direction) estime qu’il est plus important de fournir aux Russes moyens un « Internet plus ouvert, privé et sécurisé » que de punir le pays dans son ensemble, et que cela fera finalement plus de bien à l’Ukraine.

Même si les convictions de Prince sont fondées, Cloudflare continuera sans aucun doute à subir la pression du public et des responsables ukrainiens jusqu’à ce que ses services russes soient purement et simplement annulés. Reste à savoir si Cloudflare peut ou non résister à ce niveau de chaleur à long terme.

Indépendamment de ce que fait Cloudflare ou toute autre société individuelle, nous espérons que le conflit en Europe de l’Est se terminera pacifiquement le plus tôt possible.